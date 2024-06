Le Musée des beaux-arts du Vietnam présente des œuvres du verre tchèque

L'exposition "Magie du verre tchèque" est dirigée par la conservatrice Marika Gálova, et réunit 13 artistes tchèques. Cette manifestation présente au public vietnamiens près de 20 œuvres artisanales exclusives en verre, toutes façonnées par de célèbres artistes tchèques.

"La République tchèque est depuis longtemps célèbre pour son verre magnifique, tradition de longue date. Au Vietnam, les gens connaissent les œuvres d'art en verre tchèque et qui font souvent office de cadeaux luxueux. Cette exposition nous émerveille par ces œuvres d'art en verre qui combinent comme par magie la tradition et l'art contemporain de la République tchèque", a souligné Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Ce n'est pas seulement l'occasion pour vous d'admirer le savoir-faire des verriers tchèques, mais aussi de découvrir un pan du patrimoine tchèque traditionnel allié à l'art tchèque contemporain.

Le verre tchèque est un artisanat vieux de plusieurs siècles et a atteint à plusieurs reprises le sommet de la production de verre dans le monde. L'exposition reflète le chemin parcouru par l'art du verre tchèque jusqu’à aujourd'hui et a pour ambition d'attirer l'attention sur les artistes tchèques contemporains de plusieurs générations et aux multiples parcours, spécialités et techniques.

Art de longue date

La tradition de la verrerie en Bohême existe depuis plus de 400 ans et les verriers tchèques ont atteint à plusieurs reprises le sommet dans ce domaine au cours de l'histoire. Ils connurent leurs premiers grands succès au XVIIIe siècle, lorsqu'ils devinrent célèbres pour la production de tasses baroques de la plus haute qualité. Le deuxième grand boom a eu lieu au tournant des XVIIIe et XIXe siècles - au cours de cette période, de magnifiques lustres fabriqués à partir de ce qu'on appelle le "cristal de Bohême" ont été exportés de la Bohême du Nord vers de nombreuses régions du monde.

En fait, il s’agit d’une sorte de matériau en verre dont les propriétés et l’apparence sont très similaires aux cristaux naturels de montagne. Le verre est façonné dans des moules meulés et polis à la main. Ils sont ensuite utilisés pour créer des lustres luxueux dotés d’excellentes propriétés optiques avec une capacité de réfléchir la lumière semblable à celle des pierres précieuses. Cette façon de travailler le verre a cours aujourd'hui encore.

L’exposition marque également le développement de la relation de coopération entre le Musée des beaux-arts du Vietnam et l'ambassade de la République tchèque, avec pour vocation de présenter, promouvoir et échanger autour de la culture et de l'art. "Espérons que dans un avenir proche, le Musée des beaux-arts du Vietnam aura l'occasion de présenter des œuvres d'art vietnamiennes distinguées au public de République tchèque, en particulier à la communauté vietnamienne vivant dans le pays", a déclaré Nguyên Anh Minh, directeur du musée.

L’amitié entre le Vietnam et la République tchèque est tradition historique et une coopération intégrale entre les deux nations se développent de plus en plus, notamment dans les domaines de la culture et des arts. L'exposition "Magie du verre tchèque" est l'un des événements marquants de la "Saison culturelle tchèque au Vietnam 2024-2025", visant à célébrer, en 2025, le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN