Le Musée de la presse du Vietnam s'enrichit de précieux journaux français sur le Président Hô Chi Minh

L'Humanité, Le Monde, Le Figaro... datant du début septembre 1969. Ces exemplaires aux pages jaunies par le temps étaient soigneusement conservés par le collectionneur français Jean-Marie Jacquemin, un grand amoureux du Vietnam. Car ils comportent des articles sur le décès du Président Hô Chi Minh, le Père de la nation vietnamienne. Et le 22 février 2025 à Hanoï, ces précieuses archives et d'autres ont été remises au Musée de la presse du Vietnam lors d'une cérémonie d'une grande intimité qui s'y est déroulée.

Profitant de leur visite au Vietnam, Jean-Claude Jacquemin, fils du collectionneur français Jean-Marie Jacquemin, et son épouse ont réservé une belle surprise au Musée de la presse du Vietnam en lui remettant des journaux français anciens relatant le parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh ainsi que les réactions internationales à son décès en 1969. Collectionnés et précieusement conservés pendant de nombreuses années par Jean-Marie Jacquemin, ces documents revêtent non seulement une grande valeur pour la presse, mais constituent aussi des témoignages historiques majeurs, attestant de la grandeur du leader éminent du Vietnam et de l'estime profonde que lui portaient les médias de l'Hexagone.

Histoire du pays à travers les journaux du temps passé

Lors de la cérémonie de réception des journaux français concernant le Président Hô Chi Minh, le 22 février à Hanoï, le fils de Jean-Marie Jacquemin a exprimé la fierté et l'honneur ressentis par sa famille et son père à l'idée d'offrir ces archives au Musée de la presse du Vietnam. "Mon père, en raison de son âge avancé, n’a pas pu se rendre au Vietnam. Mais je suis certain qu’il sera très fier et profondément ému de savoir que ces journaux remis aujourd’hui ainsi que d’autres documents qu’il a précédemment offerts sont précieusement conservés et exposés dans ce musée. Il souhaite que tous trouvent leur place ici, qu’ils témoignent d’une époque révolue et qu’ils transmettent le flambeau aux jeunes générations afin de perpétuer la mémoire d’une part essentielle de l’histoire de votre pays", a-t-il exprimé.

Évoquant l'attachement de son père au Vietnam, Jean-Claude Jacquemin raconte que la maison de sa grand-mère se situait autrefois en face du siège de la Délégation du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam (GRP), dirigée par sa ministre des Affaires étrangères Nguyên Thi Binh, sis au 49 (aujourd'hui 17), rue Cambacérès, à Verrières-le-Buisson, entre 1968 et 1973, durant les négociations et la signature des Accords de paix de Paris sur le Vietnam. Son père a été témoin de plusieurs événements marquants liés au Vietnam. Animé d’un profond intérêt pour cette période historique, il s’efforçait de conserver précieusement chaque trace de ces moments : journaux, cartes postales et divers documents d'une grande valeur historique.

"C'est ainsi que sont nés son attache particulière avec ce pays d'Asie du Sud-Est et son intérêt profond pour la guerre du Vietnam. Il écoutait la radio, entendait parler de certains faits, mais était aussi témoin direct de ce qui se passait sous ses yeux : les voitures qui passaient, les déplacements des délégations, les rencontres. Il a préservé la mémoire de ces événements", a partagé Jean-Claude Jacquemin.

Archives précieuses

C'est Mme Thu Hà, correspondante de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Paris, qui a mis en contact le Musée de la presse du Vietnam avec la famille de Jean-Marie Jacquemin. Elle a découvert que M. Jacquemin possédait une collection exceptionnelle de journaux consacrés au Vietnam. Bien plus que de simples documents à portée internationale, ces archives témoignent de son attachement particulier à ce pays. Parmi elles, des journaux ayant des articles sur le décès du Président Hô Chi Minh en 1969 qu'il avait soigneusement rassemblés.

"Au moment où nous préparions un reportage pour célébrer le 135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890), M. Jacquemin nous a confié qu’en triant ses affaires, il avait redécouvert ces journaux. Leur valeur historique et la coïncidence de cette trouvaille m’ont immédiatement frappée. J’ai donc pris contact avec lui qui m'a informée que, par chance, son fils prévoyait justement un voyage au Vietnam. Je lui ai alors proposé que ce dernier apporte lui-même des archives collectées et conservées par son père pour les remettre directement au Musée de la presse du Vietnam. Ce serait également pour lui l’occasion de voir comment les collections de son père sont préservées et mises en valeur", a relaté Mme Thu Hà.

D'après elle, cette collection constitue un patrimoine d'une valeur rare, un fonds d'archives historiques précieux et difficile à constituer. C’est pourquoi elle a tout fait pour que des articles de journaux anciens étrangers enrichissent la collection des archives nationales.

Pour sa part, la conseillère permanente du Musée de la presse du Vietnam, Trân Thi Kim Hoa, a exprimé "notre profonde gratitude" envers la famille de M. Jacquemin pour "son sincère intérêt" pour le Vietnam, son peuple, son histoire et sa presse. "En consacrant une partie de sa collection à notre établissement, il a contribué à l’enrichir de documents et d’objets d’une grande valeur. Dès leur arrivée au Vietnam, ces archives y sont immédiatement exposées. J’ai également promis à M. Jacquemin qu’elles feraient l’objet d’études approfondies en vue d'un événement de plus grande envergure à l’avenir, dépassant le cadre du musée", a-t-elle indiqué.

Sauvegarde et valorisation

Selon Bùi Thúy Vinh, directrice adjointe du musée, les documents offerts aujourd'hui par la famille de Jacquemin revêtent une valeur exceptionnelle pour l'étude de l'histoire de la presse et du parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh. Ce don est d'autant plus significatif que cette année, le pays célébrera à la fois le 135ᵉ anniversaire de la naissance du grand leader de la nation et le centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne.

"Nous nous engageons à préserver, exposer et valoriser ces objets avec le respect qu’ils méritent. Plus que de simples documents de presse, ils constituent de véritables témoignages historiques, incarnant la fierté du Vietnam pour son héros de la libération nationale et grande figure culturelle mondiale - Hô Chi Minh", a-t-elle affirmé.

Parmi les précieux ouvrages remis, outre des numéros de L’Humanité (5 septembre 1969), Le Monde (5 septembre 1969) ou Le Figaro (4 septembre 1969) contenant des articles sur le Vietnam et le décès du Président Hô Chi Minh, on trouve aussi des exemplaires de 1968-1973 Verrières-le-Buisson : havre de paix. Ils font partie intégrante du recueil de centaines d'articles de journaux et revues français et internationaux liés à la guerre du Vietnam, à la lutte d'hier du peuple vietnamien pour la paix et l'indépendance nationale, et d'aujourd'hui contre les conséquences de l'agent orange.

Auparavant, lors d'une cérémonie tenue le 27 août 2023 à Massy, en banlieue de Paris, M. Jacquemin a fait don de livres 1968-1973 Verrières-le-Buisson : havre de paix, de précieux journaux et documents relatifs au Vietnam, de cartes postales décrivant le processus de production d'un numéro du Monde les années 1970-1980, depuis la rédaction jusqu’à l'impression, la publication et la vente, en passant par l'édition et la relecture.

"Nous espérons vivement que, malgré son âge avancé, M. Jacquemin pourra continuer à partager sa passion pour la collection de journaux et à transmettre son engagement à d'autres, y compris son fils, afin que cette précieuse collecte se poursuive. Qu’il s’agisse de publications françaises ou vietnamiennes conservées en France depuis des décennies, leur sauvegarde revêt une valeur inestimable", a exprimé Lê Quôc Trung, ancien vice-président permanent de l'Association des journalistes du Vietnam.

Et de conclure : "Nous souhaitons également que cet événement inspire d'autres collectionneurs en France à contribuer à l’enrichissement du Musée de la presse du Vietnam en lui offrant davantage de pièces précieuses".



Texte : Bùi Phuong/CVN

Photos : Son Hai - Hà My/CVN