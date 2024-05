Le monastère zen de Truc Lâm en France célèbre l’anniversaire de Bouddha

Photo : VNA/CVN

Bhikshu Thich Tâm Huy, son gérant, a souligné la signification et l’importance de l’anniversaire de Bouddha ; et a appelé chacun à suivre le Dharma, à faire de bonnes actions et à atteindre l’illumination pour lui-même et pour les autres.

Les dignitaires et fidèles bouddhistes ont prié pour la paix dans le monde, ainsi que pour la bonne santé et le bonheur de tous. Ils ont ensuite participé à un rituel de bain de statue de Bouddha.

Construit en 1976 et inauguré en 1990, à 25 km au sud de Paris, l’Institut bouddhique Truc Lâm Thiên Viên est l’une des destinations religieuses des Vietnamiens et Français résidant à Paris et dans ses environs.

Plus tôt, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a offert de l’encens à la pagode Khuông Viet, dans la ville d’Orsay, à près de 4 km du monastère Zen Truc Lâm.

VNA/CVN