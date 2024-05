Pologne : conférence internationale sur la Mer Orientale



Le 24 mai, une conférence intitulée "Mer Orientale : coopération en matière de recherche et de développement" a eu lieu à l'Université de Varsovie, en Pologne.

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à la conférence plus de 100 chercheurs de Pologne, de Hongrie, de France, d'Allemagne et du Vietnam, ainsi que des invités et des représentants d'associations vietnamiennes en Europe.

La réunion a été organisée conjointement par le Comité de liaison des Vietnamiens en Europe "Pour la mer et les îles du Vietnam", l'Association des Vietnamiens de Pologne et l'Association vietnamienne des sciences et technologies de Pologne.

L’événement a bénéficié du soutien du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (relevant du ministère vietnamien des Affaires étrangères), de l'ambassade du Vietnam en Pologne, de l'Académie diplomatique du Vietnam et de l'Institut de la Mer Orientale.

L'ambassadeur du Vietnam en Pologne, Hà Hoàng Hai, a estimé que la Mer Orientale revêtait une importance particulière pour la sécurité et le développement du Vietnam. Par conséquent, l’organisation de cette conférence a permis de partager des connaissances et des idées sur des questions importantes liées à la Mer Orientale.

Selon le vice-président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, Nguyên Manh Dông, en tant que pays côtier, membre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982 (CNUDM), avec sa souveraineté pour Hoàng Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly), le Vietnam promeut la coopération dans de nombreux domaines, tant au niveau bilatéral, régional que multilatéral, sur la base du droit international, notamment de la CNUDM, pour la paix, la sécurité, la stabilité, la coopération et le développement.

Dans le cadre de la conférence, il y a eu une exposition de photos sur la mer et les îles du Vietnam et des représentations de spectacles culturels.

VNA/CVN