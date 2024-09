Le ministre de la Défense s’entretient avec le secrétaire américain à la Défense

Lloyd Austin a déclaré se réjouir de la première visite officielle aux États-Unis du général Phan Van Giang en tant que ministre de la Défense.

Il a souligné l'importance de la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre dans les relations entre les deux pays, affirmant que le gouvernement et le département de la Défense des États-Unis continuerait à coopérer avec le Vietnam et à le soutenir dans ce domaine.

Il a également remercié le Vietnam d'avoir respecté son engagement de soutenir la recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre.

Pour sa part, le ministre Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam souhaitait développer la coopération avec les États-Unis sur la base des intérêts légitimes des deux parties, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde.

Lors de leur entretien, les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges et les contacts de haut niveau et de maintenir les mécanismes de dialogue et de consultation disponibles pour renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, ainsi que d’identifier les domaines de coopération en fonction des besoins et des capacités de chaque partie.

Les deux parties ont souligné qu'il fallait continuer de donner la priorité à la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, en se concentrant sur l'accélération de la décontamination de dioxine dans la zone de l'aéroport de Biên Hoa, le traitement des bombes et des mines non explosées, la fourniture d'informations, de documents et de matériels et technologies de test ADN pour faciliter le travail de recherche des restes des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre.

Les deux parties ont également décidé de promouvoir et d’approfondir la coopération dans les domaines du maintien de la paix des Nations Unies, de la formation, de la médecine militaire, de la recherche et du sauvetage, de l'aide humanitaire/de secourisme en cas de catastrophe, de se consulter et se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de la réunion ADMM+ sur la base du respect de la centralité et du principe du consensus de l’ASEAN…

Dès leur entretien, Phan Van Giang et Lloyd Austin ont signé la mise à jour de la Déclaration sur la vision commune Vietnam - États-Unis concernant la coopération en matière de défense, marquant un nouveau jalon dans les relations bilatérales de défense, contribuant aux relations entre les deux pays et au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde.

Ils ont également échangé des objets et des informations relatifs aux soldats vietnamiens et américains disparus pendant la guerre.

Le même jour, le général Phan Van Giang a rencontré le sénateur américain Chris Van Hollen.

Le ministre vietnamien a déclaré souhaiter que le Congrès américain continue d'augmenter les ressources pour traiter tous les sols contaminés par la dioxine à l'aéroport de Biên Hoà. Il a également présenté plusieurs propositions concernant le traitement des conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre, des conséquences de la dioxine au Vietnam, ainsi que la coopération en matière de recherche, de collecte et d'identification des restes des soldats vietnamiens morts ou portés disparus pendant la guerre.

Le ministère vietnamien de la Défense s'engage à continuer de collaborer étroitement avec les États-Unis pour mettre en œuvre efficacement le programme de coopération visant à rechercher les soldats américains portés disparus pendant la guerre, a-t-il souligné.

Le sénateur Chris Van Hollen a souligné qu'il continuerait à promouvoir la coopération avec le Vietnam, en accordant une attention particulière au traitement des conséquences de la guerre.

