Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son participe à la réunion du Conseil de l'OCDE 2024

À l'invitation du secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, et du Premier ministre japonais Fumio Kishida, les 2 et 3 mai à Paris, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a assisté à la réunion du Conseil de l'OCDE 2024 et effectué certaines activités en France.

La réunion du Conseil de l'OCDE de cette année est organisée par le Japon ayant pour thème "Co-créer le flux de changement : diriger les discussions mondiales avec des approches objectives et fiables vers une croissance durable et inclusive". Lors de la réunion, les ministres ont discuté des mesures visant à créer une économie et une société durables et inclusives, à promouvoir le commerce et l’investissement mondiaux libres et équitables et à renforcer les bases économiques solides et autonomes, en favorisant la transition vers une économie circulaire à faibles émissions et favorable à la nature, en promouvant les applications de l'IA, en coordonnant la gestion globale des données...

Les pays de l’OCDE ont affirmé apprécier le rôle de l’Asie du Sud-Est et les contributions du Programme de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) au rapprochement des deux parties.

Participant à la célébration du 10e anniversaire de la création du SEARP, le ministre Bùi Thanh Son a hautement apprécié la vision du Japon lors du lancement du SEARP. Après dix ans, le SEARP est devenu le programme régional le plus réussi de l'OCDE avec de nombreuses réalisations exceptionnelles, notamment la candidature de l'Indonésie et de la Thaïlande à l'adhésion à l'OCDE.

Le ministre a suggéré qu'au cours des dix prochaines années, le SEARP devrait promouvoir davantage son rôle de pont permettant aux pays d'Asie du Sud-Est de participer plus profondément et plus substantiellement au processus de gouvernance mondiale, en particulier dans des domaines tels que la transformation verte, la coopération fiscale, l’IA... pour devenir une destination de capitaux d'investissement de haute qualité, promouvant le processus de réforme vers des économies aux normes de gouvernance élevées, respectueuses de l'environnement.

Transition verte

Lors de la première séance plénière de la réunion du Conseil de l'OCDE sur le thème "Vers une économie et une société inclusives et durables", Bùi Thanh Son a partagé l'orientation et la réflexion du Vietnam en matière de développement. Le ministre a souligné que le Vietnam ne se développait pas à tout prix, plaçant toujours l'homme au centre, au sujet et à l'objectif du développement.

Il a proposé que l'OCDE prenne l'initiative de promouvoir la coopération mondiale, notamment édifier un écosystème mondial innovant qui tire parti de deux tendances parallèle : transformation verte et numérique ; créer un mécanisme pour partager les expériences et renforcer les capacités afin d’aider les pays à maximiser leur potentiel humain, à libérer les moteurs de croissance et à promouvoir une prospérité inclusive ; encourager les pays de l'OCDE à fournir un soutien financier, technique et technologique aux pays non membres de l'OCDE pour mettre en œuvre des avancées stratégiques, notamment en matière de personnes, d'infrastructures et d'institutions.

Toujours dans le cadre de la réunion, la délégation vietnamienne a également participé à de nombreuses autres activités importantes, dont le Dialogue ministériel du Forum sur les approches de réduction des émissions de carbone, l'événement "Vers une gouvernance sûre, sécurisée et fiable : faire progresser la gouvernance mondiale et inclusive de l’IA".

L’OCDE, créée en 1960, compte actuellement 38 membres, principalement des pays développés. Le Vietnam est un membre actif du SEARP depuis sa création en 2014. Au cours de la période 2016-2020, le Vietnam a coordonné avec l'OCDE dans l'organisation de nombreux événements et séminaires et a ainsi profité de la participation d'experts de l'OCDE pour discuter et donner des conseils sur les questions urgentes et les enjeux prioritaires du développement socio-économique du pays tels que l'amélioration de la productivité du travail, le développement inclusif, la révolution industrielle 4.0, l'intégration internationale, etc.

Au cours de la période 2022-2025, le Vietnam et l’Australie ont officiellement assumé le rôle de coprésidents du SEARP. Le Vietnam a présidé deux forums ministériels OCDE - Asie du Sud-Est en 2022 et 2023 sur des thèmes pratiques, étroitement liés aux besoins des pays de la région et adaptés aux priorités et aux atouts des pays de l'OCDE.

