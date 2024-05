Nations unies

Le Vietnam remplit avec succès le rôle de président du groupe Asie-Pacifique

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la mission vietnamienne auprès de l’ONU, a présidé le 29 avril, à New York, une réunion faisant le bilan des activités durant le mois d’avril du groupe Asie-Pacifique (APG) en tant que président du groupe.

L’événement a rassemblée les représentants d’une bonne cinquantaine de pays membres du groupe à l’ONU.

Dans son rapport présenté à cette occasion, Dang Hoàng Giang a passé en revue l’important volume de travail accompli par la mission vietnamienne en avril quand elle assumait la présidence de l’APG, notamment la coordination et la synthèse des propositions et des informations liées aux candidatures et aux élections des pays membres.

Les représentants d’un grand nombre de pays membres du groupe ont salué le travail accompli par le Vietnam durant son mandat de président de l’APG.

À l'issue de la réunion, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a officiellement remis le rôle de président du groupe au représentant de la Mission permanente du Vatuatu auprès des Nations unies.

