Vuong Dinh Huê démis de son poste de président de l'Assemblée nationale

>> Le Comité central du Parti consent à la libération de Vuong Dinh Huê de ses fonctions

Photo : VNA/CVN

Le communiqué de presse indique que la session extraordinaire a envisagé de relever Vuong Dinh Huê du poste de président de l'AN pour le mandat 2021-2026, a approuvé la destitution de Vuong Dinh Huê de son poste de membre du Conseil de défense et de sécurité et a autorisé la résiliation de fonctions pour lui en tant que député de l'AN (XVe législature).

Le législateur a également envisagé de relever Duong Van Thai de son poste de député de l'AN (XVe législature).

Après avoir entendu les propositions et la déclaration de Vuong Dinh Huê, le corps législatif a procédé à des discussions, a procédé à un vote secret et a adopté une Résolution sur la destitution de Vuong Dinh Huê de ses fonctions de président de l'AN (XVe législature), et a approuvé les révocations de Vuong Dinh Huê de son poste de membre du Conseil de la défense et de la sécurité, et lui a permis de mettre fin à ses fonctions de député de l'AN (XVe législature).

Ils ont également adopté une Résolution visant à retirer Duong Van Thai de son poste de député de l'AN (XVe législature).

Auparavant, Vuong Van Thai a été membre du XIIIe Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Giang et chef de la délégation des députés de l'AN de la province de Bac Giang.

VNA/CVN