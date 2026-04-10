Min Aung Hlaing prête serment en tant que président du Myanmar

Le général Min Aung Hlaing a officiellement prêté serment vendredi 10 avril en tant que président du Myanmar.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La cérémonie de prestation de serment, présidée par le président du Parlement de l'Union, s'est déroulée lors de la sixième journée de la première session ordinaire de la troisième législature, dans la capitale, Naypyidaw.

Au cours de cette session, U Nyo Saw et Nan Ni Ni Aye ont également prêté serment en tant que vice-présidents du pays.

Des responsables au niveau de l'Union, notamment le juge en chef de l'Union et les juges de la Cour suprême de l'Union, les ministres de l'Union, le procureur général de l'Union, le président de la Commission électorale de l'Union, le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque centrale du Myanmar, ainsi que le président et les membres de la Commission anti-corruption, ont également prêté serment devant le président de l'Assemblée.

Min Aung Hlaing, ancien commandant en chef des forces armées, a été élu président du Myanmar par le collège électoral présidentiel le 3 avril.

Xinhua/VNA/CVN