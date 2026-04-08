Conflit au Moyen-Orient : le pape Léon XIV salue la trêve comme un "signe de vif espoir"

Le pape Léon XIV a salué mercredi l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre l'Iran et les États-Unis comme un "signe de vif espoir" , quelques heures après avoir jugé " inacceptable " la menace du président américain Donald Trump " contre tout le peuple iranien".

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Photo : AFP/VNA/CVN

"À la suite de ces dernières heures de grande tension pour le Moyen-Orient et pour le monde entier, j’accueille avec satisfaction, et comme un signe de vif espoir, l’annonce d’une trêve immédiate de deux semaines", a déclaré le pape américain à l'issue de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre.

"J’exhorte à accompagner ce moment de délicat travail diplomatique par la prière, en espérant que la disposition au dialogue puisse devenir l’instrument permettant de résoudre les autres situations de conflit dans le monde", a ajouté Léon XIV.

Ce n'est "qu'en revenant à la table des négociations que l'on pourra mettre fin au conflit", a-t-il insisté.

L'annonce du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis est survenue une heure avant l'expiration d'un ultimatum du président américain Donald Trump, qui menaçait d'éradiquer "une civilisation entière", si Téhéran n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz.

Le 7 avril au soir, Léon XIV avait jugé "vraiment inacceptable" la menace du président américain "contre tout le peuple iranien".

"Il y a certainement des questions de droit international, mais bien plus que cela, c’est une question morale", a-t-il déclaré à des journalistes.

AFP/VNA/CVN