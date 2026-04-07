Israël affirme avoir frappé une installation pétrochimique dans le Sud de l'Iran

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré mardi 7 avril que leur armée de l'air, sur la base de renseignements, avait frappé une installation pétrochimique à Chiraz, dans le Sud de l'Iran.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que de l'acide nitrique était produit sur ce site pour les forces armées iraniennes, une matière clé utilisée dans la fabrication d'explosifs et de composants pour missiles balistiques.

"Ce faisant, les FDI ont davantage dégradé les capacités militaires du régime, en particulier sa production d'armes reposant sur les composants fabriqués dans cette installation", a souligné le communiqué.

L'armée israélienne a affirmé que ce site était l'une des dernières installations iraniennes produisant des composants chimiques critiques pour les explosifs et le développement de missiles balistiques, après des frappes israéliennes contre la plus grande installation pétrochimique d'Iran dans le comté d'Assalouyeh, dans la province méridionale de Bouchehr, et contre une autre installation à Mahshahr, dans le Sud-Ouest de l'Iran.

Le communiqué a ajouté que, simultanément, l'armée de l'air israélienne avait frappé un important site de déploiement de missiles balistiques dans le Nord-Ouest de l'Iran.

"Depuis ce site, des opérateurs de systèmes de missiles balistiques en ont lancé des dizaines vers Israël", a-t-il précisé.

Xinhua/VNA/CVN