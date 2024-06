Le Laos s'engage à améliorer l'environnement des affaires

Le gouvernement lao redoublera d'efforts pour améliorer l'environnement des affaires et réduire la bureaucratie afin de faciliter les activités commerciales et d'attirer davantage d'investissements, a déclaré le Premier ministre Sonexay Siphandone lors de la 7 e session de la IX e Assemblée nationale.

Sonexay Siphandone a déclaré que les efforts visant à rationaliser le processus d'enregistrement des startups ont pris de l'ampleur, les candidats pouvant désormais s'inscrire en ligne pour démarrer leur entreprise et suivre le processus de candidature en ligne.

Il a déclaré que le gouvernement modifiait également la loi sur la promotion des investissements et que les projets d'amendements à cette loi seraient soumis aux députés de l'Assemblée nationale pour examen et approbation au cours de cette session.

Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Phet Phomphiphak, l'environnement des affaires au Laos s'est considérablement amélioré. Des efforts visant à améliorer la gouvernance et à rationaliser la structure des organisations étatiques afin d'améliorer la fourniture de services publics ont également été encouragés.

Phet Phomphiphak a déclaré que l'amélioration de la connectivité régionale a aidé le Laos à devenir une plaque tournante de la logistique et du transport de plus en plus importante grâce à des services de transport rentables, en particulier le réseau ferroviaire reliant les pays d'Asie du Sud-Est à la Chine et à l'Europe via le réseau ferroviaire Chine - Europe.

Au premier trimestre 2024, le gouvernement lao a approuvé 6 007 projets de développement d'une valeur de plus de 11 milliards d’USD proposés par des investisseurs nationaux et étrangers.

