Espoir de déblocage budgétaire aux États-Unis : la Bourse de Paris en hausse

La Bourse de Paris progresse nettement lundi 10 novembre alors qu'une lueur d'espoir fait entrevoir une résolution dans la paralysie budgétaire aux États-Unis qui dure depuis 40 jours et prive les marchés d'informations sur l'état de santé de la première économie mondiale.

L'indice vedette CAC 40 grimpait de 1,13% vers 09h45 heure de Paris. Vendredi 7 novembre, le CAC 40 avait terminé en baisse de 14,59 points, soit - 0,18%, revenant à 7.950,18 points.

Sur la semaine, le CAC 40 avait reculé de 2,10%.

"Il semblerait (à prendre avec des pincettes) que le +shutdown+ américain soit proche de sa fin après que certains démocrates (...) ont décidé de voter en faveur du plan républicain", a relevé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Les sénateurs américains ont trouvé dimanche un accord provisoire en vue de mettre fin au blocage budgétaire qui paralyse une partie des services publics depuis une durée record de 40 jours.

Cette nouvelle "améliore le sentiment du marché", a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

L'avancée a été accueillie avec optimisme sur les places européennes et asiatiques où dominait la semaine dernière l'incertitude. Le Dax à Francfort avançait de 1,32%, Londres prenait 0,49%.

La Bourse de Séoul a grimpé de 3,02%, le Nikkei de Tokyo de 1,26%, et l'indice hongkongais Hang Seng de 1,55%.

La première semaine de novembre a confirmé une transition sur les marchés: ils sont passés de l'euphorie, liée au secteur de l'IA notamment, à la digestion.

"Les marchés ont ouvert le mois de novembre dans une atmosphère de consolidation après une montée spectaculaire en octobre", a commenté John Plassard.

L'analyste estime que "la thématique de l'intelligence artificielle montre des signes d'essoufflement", les méga-capitalisations technologiques ayant marqué une pause, entraînant une légère correction des indices américains, "tandis que l'Europe - moins exposée à cette sur-pondération - s'est montrée plus stable".

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, la semaine sera fournie en Europe en matière de statistiques macroéconomiques.

Jeudi 6 novembre, la France rendra public son taux de chômage pour le 3e trimestre, attendu à 7,6%, au plus haut depuis quatre ans, selon l'analyse de Cité Gestion Private Bank.

Eurostat diffusera, elle, vendredi 14 novembre la deuxième estimation du PIB de la zone euro.

Airbus progresse

L'Allemagne s'apprête à commander une vingtaine d'hélicoptères militaires supplémentaires auprès d'Airbus dans le cadre d'un programme d'équipement de défense de 3,47 milliards d'euros qui doit être approuvé par le parlement allemand, selon des informations de Bloomberg.

À Paris, le titre gagnait 1,44% à 211 euros vers 09h45 locales.

