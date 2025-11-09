Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE)

Pour mettre en valeur l'authenticité et la diversité de la Suisse

Pour la Suisse, un pays viticole dont la production viticole est relativement modeste mais de grande qualité, l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) est une " scène remarquable " pour mettre en valeur son authenticité, sa diversité et son excellence, a affirmé Damian Indermitte, directeur marketing de la Maison Gilliard, l'une des plus anciennes caves du Valais, dans le Sud de la Suisse.

Dans un récent entretien accordé à Xinhua, M. Indermitte s'est dit "fier" que les vins de la Maison Gilliard soient présentés à la 8e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) à Shanghai, qui est "l'une des plateformes les plus importantes et prestigieuses en Chine".

Leurs produits alpins emblématiques sont actuellement présentés sous le stand de Swiss Centers, qui réunit plus de 25 entreprises suisses pour la CIIE. Le stand, situé dans la section des produits alimentaires et agricoles, couvre 290 mètres carrés, marquant ainsi sa plus grande présence depuis sa participation à l'événement.

"Les vins suisses restant relativement rares en Asie, la CIIE aide les amateurs de vin curieux à découvrir nos terroirs alpins et la précision qui nous caractérise depuis 1885", a expliqué M. Indermitte.

Il a exprimé l'espoir que les visiteurs chinois amateurs de vin découvriraient et apprécieraient leurs produits lors de la CIIE, et les a invités à se rendre un jour dans leurs caves et leurs vignobles de Sion, la capitale du Valais au cœur des Alpes suisses.

Selon M. Indermitte, la Suisse a ses propres vins caractéristiques. Le pays a beaucoup de cépages différents (plus de 200 variétés) et beaucoup de sols différents, ce qui "fait vraiment la différence avec les autres pays".

Dans le seul Valais, il existe plus de 50 cépages, qui donnent naissance à différents types de vins. Par exemple, a poursuivi M. Indermitte, le vin blanc appelé Petite Arvine, "vous ne pouvez le trouver qu'ici, en ce lieu". Avec le vin rouge appelé Cornalin, ils sont "vraiment particuliers à cette région" et "représentent très bien la Suisse dans le monde entier".

La Maison Gilliard exporte certains vins vers la Chine et dispose déjà de bons importateurs chinois, a noté M. Indermitte, qui a considéré le potentiel du marché chinois comme énorme. "Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats d'importation en Chine avec ceux qui partagent notre passion pour l'artisanat authentique et la qualité suisse", a-t-il ajouté.

