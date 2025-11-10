Une montre Patek Philippe vendue pour 15,2 millions d'euros

Une montre Patek Philippe, qui avait été en 2016 la montre-bracelet la plus chère jamais vendue aux enchères, a atteint un prix encore plus élevé ce week-end en Suisse, a annoncé dimanche 9 novembre la maison de ventes aux enchères Phillips.

Photo : AFP/VNA/CVN

La montre est partie pour 14.190.000 francs suisses (17,6 millions de dollars ou 15,2 millions d'euros). Il y a neuf ans, elle avait été vendue pour 11 millions de francs suisses (11,8 millions d'euros).

La montre Patek Philippe Perpetual Calendar référence 1518, fabriquée en 1943, est l'un des quatre seuls exemplaires connus à avoir été produits en acier inoxydable, une rareté qui la rend plus recherchée que celles fabriquées en or.

Son record de 2016 pour la montre-bracelet la plus chère avait été battu en 2017 lors de la vente de la Rolex Daytona de l'acteur hollywoodien Paul Newman, pour 17,8 millions de dollars (15,4 millions d'euros).

Une Patek Philippe Grandmaster Chime avait ensuite été vendue en 2019 pour 31 millions de dollars (26,8 millions d'euros).

La vente de la référence 1518 en acier inoxydable ce week-end l'a réaffirmée comme "l'une des montres-bracelets les plus importantes de l'histoire", selon les commissaires-priseurs.

La maison Phillips a indiqué que la vente a duré un peu moins de neuf minutes et demie, attirant cinq enchérisseurs. La montre a finalement été adjugée à un enchérisseur par téléphone.

Plusieurs collectionneurs, marchands et horlogers de renom étaient présents dans la salle de l'hôtel Président à Genève (Suisse) pour assister à la vente.

Selon Phillips, la montre 1518 est le genre de pièce qui, une fois acquise, permet à un connaisseur "d'avoir le sentiment d'avoir atteint le summum de la collection".

Lancé en 1941, il s'agissait du premier chronographe à calendrier perpétuel produit en série au monde.

Photo : AFP/VNA/CVN

Patek Philippe a produit environ 280 montres référence 1518, la plupart avec un boîtier en or jaune, et environ un cinquième avec un boîtier en or rose.

Seuls quatre exemplaires en acier inoxydable sont connus, et cette montre est le premier des quatre à avoir été produit. La raison pour laquelle Patek Philippe les a fabriquées reste un mystère.

Les commissaires-priseurs ont décrit le modèle comme "une montre au statut quasi mythique, représentant la convergence ultime de l'importance historique, de la maîtrise du design, de l'innovation mécanique et de la rareté".

Au cours de cette vente aux enchères de deux jours, la vente de 207 lots a rapporté plus de 66,8 millions de francs suisses (71,7 millions d'euros), ce qui constitue, selon Phillips, le montant total le plus élevé jamais atteint pour une vente aux enchères de montres.

Quelque 1.886 enchérisseurs inscrits, répartis dans 72 pays, y ont participé.

AFP/VNA/CVN