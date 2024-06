Le journalisme aide à connecter les entreprises avec les consommateurs

Dans l'après-midi du 12 juin, une rencontre intitulée “Promotion des entreprises et de leurs produits auprès des consommateurs du Vietnam et d'autres pays pour le développement durable à l'ère du numérique” a été organisée à Hô Chi Minh-Ville.

La rencontre a été organisée par l'Institut de développement de la science et de la technologie de Saigon, en collaboration avec la communauté d'entreprise de Tâm Giao et le Centre des services et des médias de Hô Chi Minh-Ville, relevant l'Agence Vietnamienne d’Information (AVI) du Sud.

L'événement visait à marquer le 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin).

Importance de la presse

Lors de l'événement, des représentants de services et branches locales, d’agences de presse et de médias ont partagé des informations sur les réglementations liées aux droits et obligations juridiques des entreprises dans les domaines de l'information, de la promotion de la marque, des produits et services, sur le marketing, la recherche de partenaires… La relation entre les médias et les entreprises est basée sur la camaraderie et le développement mutuel.

La presse contribue à la création d’un environnement commercial sain et une vitrine des entreprises auprès des consommateurs. Les entreprises sont à la fois des sources d’information et des partenaires, des ressources et clients importants de la presse. Par conséquent, une coopération efficace est importante pour le développement de chaque partie.

Selon le Pr.-Dr. et journaliste Trân Luân Kim, directeur de l'Institut de développement de la science et de la technologie de Saigon, grâce à la presse et aux médias, les entreprises peuvent rapidement mettre à jour de nombreuses politiques et réglementations du Parti et de l'État, afin de modifier rapidement leurs stratégies commerciales.

Les médias sont également des canaux permettant de transmettre des informations sur les entreprises et d'atteindre plus rapidement le public.

Nguyên Thi Kim Oanh, directrice générale de la société d'avocat Nguyên et représentante de la communauté d'affaires de Tâm Giao, a déclaré que la presse est un canal pour promouvoir les aspects positifs des entreprises, tels que féliciter des personnes exceptionnelles, présenter l'image de produits de qualité et à des prix raisonnables... En particulier, dans le contexte actuel, les informations officielles dans la presse deviennent un point d’appui pour que les entreprises aient confiance dans leur activité de production.

Par le biais d'informations réfléchies, la presse contribue également à améliorer les mécanismes politiques et les tendances du marché, ayant ainsi un impact significatif sur la production et les activités commerciales des entreprises.

Texte et photos : Tân Dat/CVN