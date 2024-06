Dons d’engrais aux agriculteurs par PetroVietnam Camau

Photo : PetroVietnam/CVN

Alors que bon nombre d’agriculteurs font encore face à de nombreux défis tels que le manque de capital, de techniques et des conditions météo extrêmes, entre autres, la Société par actions d’engrais PetroVietnam Camau a fait don de quantité d’engrais à toutes les localités du pays ou presque, notamment Binh Dương, Binh Phuoc, Tây Ninh, Bà Ria-Vung Tàu, Đông Nai, Ninh Thuân, Binh Thuân, Long An, Tiên Giang, Bên Tre, Hâu Giang, Vinh Long, Quang Tri, Thua Thiên Huê, Dà Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Đinh, Phu Yên.

Promotion de produits de qualité

Ce programme constitue un accompagnement durable des agriculteurs par cette société. Jusqu’à début juin, plus de 30.000 sacs de 5 et 10 kilos (soit un volume total de 300 tonnes d’engrais) ont été directement offerts à des agriculteurs dans les régions Nord-Centre et Sud du pays.

L’engrais offert pour l’occasion est de type NPK, utilitaire de la technologie poly phosphate et issu d’une chaîne de production progressive aux normes européennes. Il s’imprègne facilement dans le sol et ne génère pas de précipitation comme l’engrais phosphaté. Un atout qui permet aux plantes de bien absorber les nutriments, qui améliore la qualité de la terre et protège l’environnement. Cet engrais peut répondre aux besoins nutritifs de différents types de terres et de plantes, que ce soit dans la culture du riz, de la canne à sucre, du café, ou encore du poivre ou de fruits.

Satisfaire les agriculteurs

Photo : PetroVietnam/CVN

Nombre d’agriculteurs ont manifesté leur gratitude pour ce cadeau. "J’ai planté une centaine de pamplemoussiers et j’ai utilisé l’engrais NPK. J’espère que j’aurai une bonne récolte de pamplemousses. Merci à la Société de PetroVietnam Camau pour ce programme très efficace", a partagé Luu Van Cuong, du district de Bac Binh de la province de Binh Thuân.

Dô Thanh Tâm, du district de Cho Gao de la province de Tiên Giang a exprimé sa joie : "Je suis en train de m’occuper de 5.000 m2 de plantation de fruits du dragon. J’utilise de l’engrais azoté de la même société depuis des années. Je vais essayer ce nouveau produit et si les résultats sont bons, je l’utiliserai sur toute la plantation de fruits du dragon".

Chu Pham Duy, patron d’un magasin d’engrais dans le district de Tuy Phong, province de Binh Thuân a fait savoir qu’il vend de l’engrais NPK depuis plus d’un an avec de bons retours sur ce produit. "Les habitants chez moi cultivent du riz, du raisin et des pommes vertes. La qualité du riz et des fruits récoltés est améliorée par cet engrais", a-t-il partagé.

Grâce à cette campagne, des milliers d’agriculteurs se sont vus offrir de l’engrais NPK. L’occasion pour la Société par actions d’engrais PetroVietnam Camau d’aider les agriculteurs et de collecter des données sur leurs besoins de production.

"Je trouve cette démarche de don d’engrais très pertinente. Elle permet des expérimentations réelles en vue de meilleures récoltes", a commenté Pham Van Huu, district de Cho Gao, province de Tiên Giang.

Outre la réception d’engrais, les agriculteurs dans le besoin ont appris des techniques d’utilisation d’engrais à des fins économiques et d’efficacité.

Au fil de 13 ans de développement depuis son établissement, la Société par actions d’engrais PetroVietnam Camau s’affirme au fur et à mesure tout en accompagnant l’agriculture nationale qui devrait n’en être que plus durable et prospère.

Mai Quynh/CVN