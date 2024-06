Célébration de la Journée internationale du jeu à New York

Le Vietnam et plusieurs autres pays ont organisé la première Journée internationale du jeu (11 juin) au siège des Nations unies à New York.

>> Célébration de la Journée internationale du jeu au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La journée (11 juin), désignée par la résolution 78/268 de l'Assemblée générale des Nations unies du 25 mars, a été initiée par le Vietnam et cinq autres pays (la Bulgarie, le Salvador, la Jamaïque, le Kenya et le Luxembourg) et co-parrainée par 138 nations.

Au cours d'un débat de haut niveau marquant l'occasion, les délégués ont souligné le rôle essentiel du jeu dans le développement de l'enfant et le progrès social dans le monde entier. Ils ont exhorté la communauté internationale et les différents pays à donner une plus grande attention à cet aspect par le biais de politiques et programmes spécifiques. L'objectif est de garantir que tous les enfants, quelles que soient les circonstances, ont la possibilité de jouer, de se développer et de contribuer positivement à la société et au monde.

À cette occasion, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, et l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), se sont joints à la célébration en tant qu'invités spéciaux lors d'un événement intitulé "L'apprentissage précoce par le jeu", au cours duquel ils ont participé à des activités d'apprentissage par le jeu avec des enfants d'âge préscolaire de l'École internationale de l’ONU (UNIS) à New York.

Le président régional du groupe LEGO pour les Amériques a salué le rôle du Vietnam dans la promotion de la résolution de l'ONU et a exprimé son espoir d'une collaboration continue pour faire connaître l'importance du jeu pour les enfants du monde entier. En outre, il a reconnu le soutien du Vietnam à la mise en service prochaine de l'usine de LEGO située dans la province méridionale de Binh Duong.

VNA/CVN