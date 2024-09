L’Association d’amitié Malaisie - Vietnam promeut les échanges culturels

Poursuivant la série d'activités visant à renforcer et développer la solidarité et l'amitié pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples de Malaisie et du Vietnam, l'Association d'amitié Malaisie - Vietnam (MVFA) a organisé une cérémonie de présentation de la culture vietnamienne à Kuala Lumpur.

L'événement, qui a eu lieu le 31 août et 1er septembre, a vu la participation de centaines de membres de l'association, de la communauté vietnamienne de Malaisie, ainsi que de Malaisiens et d'amis internationaux.

S'exprimant lors de l'événement, Trân Thi Chang, présidente de la MVFA, a souligné la force de la solidarité et de la coopération entre les peuples du Vietnam et de la Malaisie.

Elle a estimé que la culture était une "puissance douce", reliant étroitement les deux peuples. Grâce à la culture, les gens ont l'occasion d'explorer et de découvrir les similitudes et les caractéristiques de chaque pays, de renforcer la compréhension et le respect mutuels, pour atteindre les objectifs de paix, de solidarité, d'amitié et de développement.

Lors de la cérémonie, des spectacles de musique et de danse louant l'amour pour la Patrie et le pays interprétés par les membres de la MVFA ont captivé les invités.

Un spectacle d'áo dài a constitué le moment fort avec des designs impressionnants et colorés, montrant la beauté de ce costume vietnamien. Le spectacle a reçu des applaudissements continus de la part des invités et des amis internationaux présents.

La cuisine est également un élément important de la culture vietnamienne qui ne saurait manquer quand il s'agit de présenter le pays aux amis internationaux.

