Le Hamas va libérer l'otage israélo-américain Edan Alexander

Le Hamas a annoncé dimanche 11 mai la libération d'Edan Alexander, un otage israélo-américain détenu dans la bande de Gaza, dans le cadre de ses efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu et à rouvrir les postes-frontières pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Khalil al-Hayya, haut responsable du Hamas et chef de l'équipe de négociation du mouvement, a indiqué dans un communiqué que le Hamas avait été en contact avec l'administration américaine ces derniers jours, et avait fait preuve de "positivité" envers les efforts de médiation.

"Dans le cadre des efforts visant à obtenir un cessez-le-feu, à rouvrir les points de passage et à permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, le mouvement libérera Edan Alexander", a déclaré M. al-Hayya.

Il a ajouté que le Hamas était prêt à entamer immédiatement des négociations intensives et à s'engager sérieusement dans des pourparlers visant à mettre fin à la guerre, à conclure un accord d'échange de prisonniers et à créer un organisme professionnel indépendant pour gouverner la bande de Gaza.

Suhail al-Hindi, un haut responsable du Hamas, a déclaré que la libération de l'otage interviendrait dans les 48 heures. M. Alexander, 18 ans, serait le dernier otage américain encore en vie détenu à Gaza.

Un cessez-le-feu temporaire avait été conclu en janvier, permettant la libération de certains otages et l'entrée de l'aide humanitaire pendant une phase initiale de six semaines. Cependant, les négociations ont échoué après la fin de la première phase le 1er mars, interrompant à la fois les échanges de prisonniers et les livraisons d'aide.

Xinhua/VNA/CVN