Plus de 16.000 enfants tués à Gaza depuis le début du conflit

Plus de 16.000 enfants ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive militaire de Tsahal le 7 octobre 2023, soit un rythme d'un enfant toutes les 40 minutes, ont rapporté lundi 5 mai les autorités sanitaires basées à Gaza.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon Marwan Al-Hams, directeur des hôpitaux de terrain des autorités sanitaires de Gaza qui a fait cette déclaration lors d'un point de presse au complexe médical Nasser de Khan Younis, dans le sud de l'enclave côtière, le bilan s'élève précisément à 16.278 enfants, dont 908 nourrissons et 311 nouveau-nés décédés après la naissance.

Il a également souligné que la situation humanitaire s'est considérablement aggravée depuis qu'Israël a fermé les passages début mars, perturbant les services de santé essentiels, laissant des milliers d'enfants et de femmes enceintes sans accès aux soins médicaux et exacerbant davantage encore la crise.

De plus, a ajouté M. Al-Hams, de nombreux enfants survivent avec un seul repas incomplet par jour, un accès limité à l'eau potable et à une bonne nutrition, en raison du ciblage des infrastructures et du blocage de l'aide par l'armée israélienne. Il a également noté que des milliers d'enfants vivent dans des centres de déplacement sans produits de première nécessité de base, tandis que les femmes enceintes sont confrontées à des défis importants pour atteindre les hôpitaux.

Israël a interrompu l'entrée des marchandises et des fournitures à Gaza le 2 mars, après l'expiration de la première phase d'un accord de cessez-le-feu conclu en janvier avec le Hamas. La deuxième phase ne s'est toujours pas matérialisée, les parties prenantes étant toujours dans une impasse.

Xinhua/VNA/CVN