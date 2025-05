Le Pakistan et l'Inde acceptent un cessez-le-feu avec effet immédiat

Photo : AA/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, a déclaré samedi 10 mai que le Pakistan et l'Inde s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu avec effet immédiat.

"Le Pakistan a toujours lutté pour la paix et la sécurité dans la région, sans faire de compromis sur sa souveraineté et son intégrité territoriale", a rappelé M. Dar.

Il a fait savoir que depuis la récente escalade et les activités militaires des deux côtés, plusieurs pays, dont les États-Unis, la Turquie et l'Arabie saoudite, étaient en contact avec le Pakistan.

Des efforts diplomatiques ont été déployés tout au long de la journée, à la suite desquels un accord de cessez-le-feu a été conclu, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le secrétaire aux Affaires étrangères de l'Inde, Vikram Misri, a déclaré samedi que les deux pays étaient convenus d'observer un cessez-le-feu et de mettre fin aux actions militaires à leurs frontières et sur la Ligne de contrôle (LoC).

"Le Pakistan (les directeurs généraux des opérations militaires, ou DGMO) a appelé les DGMO de l'Inde à 15h35 heure locale, plus tôt dans l'après-midi. Il a été convenu que les deux parties cesseraient tout tir et toute action militaire sur terre, dans les airs et en mer à partir de 17h00 heure locale, aujourd'hui. Des instructions ont été données aux deux parties pour mettre en œuvre cet accord", a indiqué M. Misri lors d'un point de presse à New Delhi.

Selon M. Misri, les DGMO s'entretiendront à nouveau le 12 mai à 12h00 heure locale.

L'Inde a lancé mercredi 7 mai des frappes aériennes sur des cibles pakistanaises pour venger le meurtre de 26 personnes commis le mois dernier par des hommes armés dans la ville de Pahalgam, à environ 89 km à l'est de Srinagar, la capitale d'été du Cachemire sous contrôle indien.

La situation le long de la LoC qui divise le Cachemire était tendue alors que les troupes indiennes et pakistanaises déployées de part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu se sont engagées dans un échange de tirs et d'artillerie.

Xinhua/VNA/CVN