Nucléaire : nouveau cycle de pourparlers irano-américains à Oman

Photo : IRNA/VNA/CVN

L'Iran et les États-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont tenu depuis le 12 avril trois sessions de pourparlers sur l'épineux dossier du nucléaire iranien sous la médiation d'Oman.

Comme lors des précédentes rencontres, la délégation américaine sera menée par l'émissaire pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et côté iranien, le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, dirigera les négociations.

Vendredi 9 mai, M. Araghchi a fait état de "progrès" dans les précédents discussions.

"Plus nous avançons, plus nous avons besoin de consultations et d'examens, et plus les délégations ont besoin de temps pour examiner les questions soulevées", a-t-il indiqué.

De son côté, le vice-président des États-Unis, JD Vance, a estimé mercredi 7 mai que ces négociations étaient sur la "bonne voie".

Les pourparlers américano-iraniens visent à conclure un nouvel accord censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, une ambition que Téhéran a toujours nié avoir, en échange d'une levée des sanctions qui paralysent son économie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Un accord conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances pour encadrer son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions internationales imposées à Téhéran est devenu caduc après le retrait des États-Unis en 2018, pendant le premier mandat du président Donald Trump.

Les pays occidentaux au premier rang desquels les États-Unis soupçonnent depuis longtemps l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique, ce que Téhéran nie constamment, insistant sur le fait que son programme nucléaire est destiné à des fins civiles.

La réunion de dimanche 11 mai à Oman intervient quelques jours avant une tournée régionale de M. Trump, qui le conduira en Arabie saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis.

AFP/VNA/CVN