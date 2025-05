Le conflit au Moyen-Orient a fait au total plus de 52.000 tués parmi les Palestiniens

>> Israël va étendre ses opérations militaires à la plus grande partie du territoire de Gaza

>> Au moins 43 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes à Gaza, selon la Protection civile

>> Au moins 57 habitants de Gaza sont morts de malnutrition depuis octobre 2023

>> UNRWA : La situation humanitaire à Gaza est "au-delà de l'imaginable"

"Le nombre de victimes des hostilités à Gaza est passé depuis octobre 2023 à 52.535 morts, tandis que 118.491 personnes ont été blessées."

Le ministère a ajouté qu’au cours des dernières 24 heures, les hôpitaux de Gaza avaient enregistré 40 morts et 125 blessés.

La situation au Moyen-Orient s'est brusquement dégradée le 7 octobre 2023 après une attaque lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien, attaque qui a été accompagnée de massacres et de la prise d’otages. Le Hamas a expliqué que c’était une réaction aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem. Israël a alors entamé une opération terrestre dans l’enclave en vue de démanteler la structure militaire et politique du Hamas et de libérer tous les otages.

L’armée israélienne a relancé le 18 mars les hostilités dans l'enclave palestinienne, effectuant des frappes massives et rompant le cessez-le-feu qui avait été établi en janvier. Le bureau du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a annoncé que cette décision faisait suite au rejet par le Hamas des propositions avancées aux négociations par les médiateurs et l'émissaire du président américain, Steve Witkoff, et que l’objectif de l'opération était de libérer tous les otages. Les radicaux ont rejeté la responsabilité de la recrudescence des hostilités sur Israël et les États-Unis.

