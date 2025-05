Le secrétaire général de l'ONU salue le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le secrétaire général salue l'accord de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan comme un pas positif vers la fin des hostilités actuelles et l'apaisement des tensions", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l'ONU, dans un communiqué.

"Il espère que l'accord contribuera à une paix durable et favorisera un environnement propice au traitement de questions plus vastes et plus anciennes entre les deux pays", a ajouté M. Dujarric.

Le porte-parole a indiqué que les Nations unies étaient prêtes à soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Le Pakistan et l'Inde ont annoncé samedi matin 10 mai un cessez-le-feu avec effet immédiat, après plusieurs jours de frappes militaires réciproques.

Xinhua/VNA/CVN