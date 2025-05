Le Pakistan rouvre son espace aérien à toutes les opérations aériennes

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"L'espace aérien du Pakistan a été entièrement rouvert pour tous les types d'opérations aériennes", a dit à la presse un porte-parole de la PAA, assurant aux voyageurs que le réseau aérien fonctionne désormais normalement.

La réouverture de l'espace aérien fait suite à un accord de cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde, qui a apaisé les inquiétudes après les frappes de missiles et les mesures de sécurité renforcées qui ont entraîné des restrictions de l'espace aérien et des suspensions temporaires de vols en début de semaine.

Le porte-parole a conseillé aux passagers de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes respectives les dernières mises à jour concernant les horaires des vols et les changements relatifs aux opérations.

La reprise de l'ensemble des services aéroportuaires devrait contribuer à stabiliser le trafic aérien national et international, en soulageant les compagnies aériennes, le personnel des aéroports et les passagers qui ont subi des annulations et des retards pendant la période de tensions accrues.

APS/VNA/CVN