Nucléaire iranien : nouvelle série de négociations dimanche 11 mai à Oman

>> L'Iran qualifie de "constructifs" ses pourparlers avec les États-Unis

>> L'Iran confirme que Mascate accueillera un second cycle de pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis

>> L'envoyé américain à Oman samedi pour une nouvelle session de pourparlers avec l'Iran

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre iranien des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi a confirmé vendredi 9 mai que la prochaine série de pourparlers indirects avec les États-Unis se tiendrait dimanche 11 mai à Oman, ajoutant que la partie omanaise devrait annoncer l'heure exacte du début des négociations.

Il a fait ces remarques lors d'une interview accordée au journal Shahrara en marge de sa visite à Mashhad, dans le Nord-Est de l'Iran, alors qu'il commentait les pourparlers menés sous médiation omanaise avec les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran et la levée des sanctions américaines.

"Nos amis omanais nous ont demandé notre avis sur la fixation de la date de la prochaine réunion dimanche 11 mai, et nous avons donné notre accord. Apparemment, ils ont discuté avec l'autre partie, et à ce jour, les négociations sont prévues pour dimanche 11 mai ", a-t-il indiqué.

Le ministre a ajouté que les positions de négociation de l'Iran étaient fermes et fondées sur des principes bien établis, tandis que les États-Unis envoyaient des messages contradictoires. L'Iran continuera à insister sur ses "positions claires", a-t-il ajouté.

M. Araghchi a aussi indiqué qu'il se rendrait en Arabie saoudite et au Qatar samedi 10 mai. Il prendra part à des consultations sur les questions régionales et sur les pourparlers indirects Iran-États-Unis à Riyad, et participera au sommet du Dialogue Iran - Monde Arabe à Doha.

Les délégations iranienne et américaine ont tenu trois cycles de pourparlers indirects jusqu'à présent : les premier et troisième à Mascate les 12 et 26 avril, et le deuxième à Rome le 19 avril. Un quatrième cycle était prévu le 3 mai à Rome, mais a été reporté pour des "raisons logistiques", selon Oman.

Xinhua/VNA/CVN