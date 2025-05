Poutine propose la reprise des pourparlers de paix avec l'Ukraine à Istanbul

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration aux journalistes au Kremlin, M. Poutine a annoncé que la Russie restait engagée dans des négociations sérieuses avec l'Ukraine pour s'attaquer aux causes profondes du conflit en cours et jeter les bases d'une paix durable et stable.

Il a noté que la possibilité d'un accord de cessez-le-feu pourrait être discutée au cours des négociations proposées, mais a souligné que tout cessez-le-feu devait être authentique et respecté par les deux parties.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré samedi 10 mai que Kiev était prêt pour un cessez-le-feu "complet et inconditionnel" de 30 jours avec la Russie, à partir de lundi 12 mai.

Xinhua/VNA/CVN