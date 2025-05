Inde - Pakistan : tirs de missiles et attaques de drones

L'Inde a mené des frappes de missiles et de drones dans plusieurs régions du Pakistan, dont trois bases aériennes de l'armée de l'air pakistanaise, procédant également à des tirs non provoqués le long de la frontière internationale dans l'est de la province du Pendjab, ont confirmé tôt samedi 10 mai des responsables et des sources pakistanais.