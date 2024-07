Le gouvernement cherche à attirer les fonds dans les régions montagneuses

Le partenariat vise à améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération et de l’attraction des investissements étrangers dans les provinces montagneuses, contribuant ainsi à leur développement socio-économique global.

L’accord définit trois domaines clés de coopération, notamment la formation des fonctionnaires des provinces montagneuses aux connaissances juridiques, aux compétences de gestion de l’État en matière d’investissement étranger et aux meilleures pratiques en matière d’investissement étranger ; le pilotage et la coordination des activités de promotion des investissements dans ces régions ; et l’assurance des consultations mutuelles sur les activités liées à la coopération internationale en matière d’investissement.

Phan Huu Thang, président de l’ISC et de l’Association vietnamienne de financement des parcs industriels (VIPFA), a salué l’accord comme une étape importante.

Il a souligné son potentiel de mise en commun des ressources et des capacités internationales au profit des minorités ethniques et des régions montagneuses. À terme, ce partenariat vise à améliorer la vie des résidents locaux et à accélérer l’intégration du Vietnam dans l’économie mondiale.

