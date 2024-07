Le président vietnamien Tô Lâm s'entretient avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entretien, Tô Lâm a exprimé sa joie de sa première visite d'État au Cambodge dans son nouveau poste et a respectueusement transmis les meilleures salutations du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et d'autres dirigeants de haut rang du Vietnam au Premier ministre cambodgien Hun Manet.

Il a félicité le peuple cambodgien pour les grandes réalisations qu'il a accomplies et est convaincu que le Cambodge atteindra l'objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et une nation à revenu élevé d'ici 2050, grâce à l'amélioration croissante des conditions de vie du peuple cambodgien, au renforcement du rôle et de la position du Cambodge dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Hun Manet a apprécié la visite du président Tô Lâm, effectuée peu après son entrée en fonction, démontrant le respect du Parti et de l'État du Vietnam et du président lui-même pour le pays et le peuple cambodgiens.

IL a salué les grandes réalisations réalisées par le peuple vietnamien sous la direction du Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong. Il a exprimé sa conviction que le Vietnam continuerait à réaliser de plus grands progrès, à se développer de manière plus prospère et à devenir un point brillant dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au fort développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, apportant des avantages pratiques aux peuples de chaque pays. Les deux pays ont maintenu des échanges et des réunions réguliers à tous les niveaux et canaux, en particulier au niveau du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et des échanges entre les peuples.

Un partenaire commercial important

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est l'un des principaux partenaires commerciaux du Cambodge, et son objectif commercial bilatéral de 20 milliards d'USD devrait être bientôt atteint.

Sur les orientations et les solutions pour promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, les deux dirigeants se sont mis d'accord sur les principales orientations, notamment continuer à maintenir et renforcer la confiance politique, coopérer étroitement pour préserver et promouvoir la solidarité entre les deux pays, améliorer les échanges réguliers de visites et de contacts à tous les niveaux et sur tous les canaux, mettre en œuvre correctement les engagements, accords, traités et mécanismes de coopération signés, renforcer les liens et la coordination des activités de communication pour aider les gens, en particulier la jeune génération, à comprendre la solidarité et les relations étroites entre les deux pays. Les deux parties ont convenu d'organiser prochainement des visites et des excursions au Vietnam pour des délégations de jeunes dirigeants cambodgiens.

Elles se sont engagées à approfondir davantage leur coopération en matière de défense et de sécurité ; suivre le principe de ne pas permettre aux forces hostiles d'utiliser le territoire d'un pays pour saboter l'autre ; coopérer plus étroitement dans la prévention et le contrôle de la criminalité de haute technologie et transfrontalière, en continuant à construire une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable ; et se soutenir mutuellement dans la formation du personnel et l’amélioration des capacités d’application de la loi.

En ce qui concerne la connexion des deux économies, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la mise en œuvre des accords signés tels que le mémorandum d'accord sur le développement et la connexion des infrastructures commerciales frontalières entre le Vietnam et le Cambodge et l'accord sur la promotion du commerce bilatéral au cours de la période 2025-2026 ; accélérer considérablement les liaisons de transport via des paires de portes frontalières, coordonner activement avec le Laos pour déployer des forfaits de voyage "Un voyage, trois destinations" à travers le Cambodge, le Laos et le Vietnam ; exploiter efficacement la nouvelle route aérienne directe Hanoi - Phnom Penh - Hanoï de Vietnam Airlines.

Ils promouvront davantage les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes des deux pays, ainsi que les activités culturelles, artistiques, journalistiques et sportives, et organiseront des journées/semaines culturelles dans chaque pays.

Alors que le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam encourageait les entreprises à accroître leurs investissements au Cambodge, le Premier ministre Hun Manet s'est également engagé à continuer de créer des conditions favorables pour les investisseurs vietnamiens ici.

Conscients de l'importance de la coopération dans le développement des ressources humaines, les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage la coopération dans ce domaine important, le Vietnam s'engageant à offrir davantage de bourses aux étudiants cambodgiens pour étudier au Vietnam.

Ils se coordonneront bien dans la mise en œuvre des traités et accords signés relatifs aux frontières ; continueront à renforcer la coopération pour prévenir la traite transfrontalière des êtres humains et le trafic de drogue, et assurer la sécurité des personnes dans les provinces frontalières.

Les deux parties continueront à se coordonner pour résoudre les problèmes qui se posent dans un esprit de solidarité et d'amitié, en se concentrant sur la construction et le développement du système de portes frontalières, en garantissant des liaisons de transport fluides des deux côtés de la frontière afin de promouvoir le développement socio-économique des deux pays, en général et les localités frontalières en particulier, ainsi que de participer efficacement aux initiatives régionales de connectivité.

À cette occasion, le président Tô Lâm a apprécié l'octroi récent de la citoyenneté cambodgienne à trois personnes d'origine vietnamienne, créant ainsi une prémisse pour que les deux parties poursuivent leur coordination à cet égard. Le président a espéré que la partie cambodgienne continuerait à y prêter attention et à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne.

Coopération dans le domaine de l'information et de la communication

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, les deux parties ont convenu de soutenir le Laos dans l'accomplissement de son rôle de présidence 2024 de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) ; promouvoir la coopération dans la zone du triangle de développement Cambodge -Laos -Vietnam et dans la sous-région du Grand Mékong ; coopérer à la gestion et à l'utilisation durable des ressources en eau du fleuve Mékong pour le bénéfice des communautés du bassin, pour l'avenir des générations futures, ainsi que pour la solidarité et les liens étroits entre les pays riverains, dans un esprit de respect, de compréhension mutuelle et de coopération égale pour un bénéfice mutuel.

À cette occasion, l'Agence Vietnamienne d’Information et l'Agence de presse nationale cambodgienne-Agence Kampuchea Press (AKP) ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'information et de la communication pour répondre aux exigences du développement du journalisme à l'ère du numérique.

VNA/CVN