Le président vietnamien Tô Lâm visite l'Université royale de Phnom Penh

Créée en 1960, c'est la plus ancienne et la plus grande université du Cambodge. Il accueille environ 20.000 étudiants dans les programmes de premier cycle et de troisième cycle.

Dans le cadre du programme de coopération en matière d'enseignement supérieur entre le Vietnam et le Cambodge pour la période 2001-2025, le Cambodge a créé l'Institut d'études internationales et de politiques publiques au RUPP, comprenant la Faculté d'études vietnamiennes, dans le but de promouvoir davantage la coopération entre le Cambodge et le Vietnam.

Les étudiants cambodgiens recevront une formation appropriée en vietnamien à la faculté avant d'envisager d'étudier au Vietnam.

Rencontrant le personnel, les professeurs et les étudiants de l'université, le président a apprécié les réalisations de l'université, notamment en fournissant des ressources humaines importantes et abondantes pour le développement national du Cambodge.

Tô Lâm s'est dit ravi de constater les développements positifs du Cambodge et la coopération intégrale croissante entre le Vietnam et le Cambodge, en particulier la coopération en matière d'éducation, un point positif dans les relations entre les deux pays.

Saluant le programme de coopération entre le RUPP et l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville pour la création d'un centre de langue et d'études vietnamiennes, il a espéré que le centre deviendra un berceau pour les étudiants cambodgiens et internationaux désireux d'apprendre la langue et la culture vietnamiennes afin de mieux comprendre le Vietnam et son peuple.

Le président a également remercié le RUPP pour avoir formé des générations d'étudiants vietnamiens en langue khmère, dont beaucoup ont contribué à cultiver les bonnes relations entre les deux pays.

Il a également espéré que le ministère cambodgien de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation continueront à coopérer étroitement et à échanger leurs expériences.

Le Vietnam accueille et est prêt à accueillir les étudiants cambodgiens en général et les étudiants de la RUPP en particulier pour étudier et faire des recherches dans le pays, a-t-il déclaré.

À cette occasion, la société vietnamienne FPT a offert 50 ordinateurs FPT Elead au RUPP.

