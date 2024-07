Le président Tô Lâm termine avec succès sa visite d'État au Cambodge

>> Le président Tô Lâm reçoit d'anciens étudiants cambodgiens au Vietnam

>> Le chef de l'État Tô Lâm rencontre la présidente de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam

>> Le président Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite de Tô Lâm au Cambodge en ses nouvelles qualités. Sa visite revêt une grande importance et est considérée comme une étape importante pour que les relations bilatérales se développent plus intensément et plus largement sous la devise du "bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération intégrale et de la durabilité à long terme".

Au Cambodge, le président a rencontré le roi Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, s'est entretenu avec le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen, et le Premier ministre Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, et a eu un rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Khuon Sudary.

Le roi Norodom Sihamoni a hautement apprécié cette visite, notant qu'elle démontre l'importance que le Parti et l'État vietnamiens ainsi que le président lui-même attachent aux relations bilatérales.

Lors de ces réunions, les deux parties se sont réjouies du développement global, efficace et pratique de la coopération Vietnam - Cambodge au cours des dernières années, apportant des bénéfices tangibles à leurs peuples.

Ils ont apprécié le soutien mutuel, la solidarité et les sacrifices que les deux pays se sont accordés au cours de leurs luttes passées pour la libération nationale, ainsi que pour la construction et le développement nationaux actuels.

Hun Sen a félicité le Vietnam pour son soutien et ses sacrifices au peuple cambodgien lors de sa lutte passée contre le régime génocidaire de Pol Pot, ainsi que pour ses efforts de relance.

Les deux parties ont convenu de renouveler et de diversifier les méthodes de communication pour sensibiliser le public, en particulier parmi les jeunes générations, à l'amitié traditionnelle, à la solidarité et à la coopération intégrale entre les deux Partis, pays et peuples.

VNA/CVN