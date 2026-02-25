Le géant technologique UNIVACCO choisit le Vietnam comme base de production

UNIVACCO Technology Inc., entreprise basée à Taïwan (Chine), a officiellement choisi le Vietnam comme base de production stratégique pour l’Asie du Sud-Est, en louant près de trois hectares de terrain dans la zone industrielle de Long Thành, dans la province de Dông Nai.

Fondée en 1990, UNIVACCO est spécialisée dans la fabrication de films métallisés sous vide et de technologies de revêtement de surface destinés aux secteurs de l’impression, de l’emballage et des matériaux avancés. Ses principaux produits, notamment les films de marquage à chaud, les films de marquage à froid et les films fonctionnels sous vide, sont actuellement commercialisés sur les marchés d’Amérique, d’Europe et d’Asie.

Selon le plan annoncé, le projet au Vietnam sera développé conformément aux standards internationaux de production, avec l’intégration de technologies de pointe et l’optimisation de la chaîne logistique. L’objectif est de renforcer les capacités d’approvisionnement, notamment dans les segments de l’emballage haut de gamme, des applications numériques et des matériaux respectueux de l’environnement.

M. Bruce, Pdg de UNIVACCO Technology Inc., a indiqué que le choix du Vietnam s’inscrit dans une stratégie visant à tirer parti des évolutions des politiques tarifaires internationales ainsi que de la compétitivité des coûts de production.

Selon Savills Vietnam, l'attractivité de la province de Dông Nai est renforcée par le développement d'infrastructures majeures telles que l'aéroport international de Long Thành et le port de Phuoc An, ainsi que par les progrès de la transformation numérique. En 2025, la province a attiré plus de 2,7 milliards de dollars d’investissement direct étrangers (IDE), dépassant 144% de l’objectif annuel.

