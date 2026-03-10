Développement durable

Hô Chi Minh-Ville : vers des solutions de financement hybrides

Le 10 mars dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Fonds d'investissement à impact IIX (Impact Investment Exchange) et avec le soutien du ministère des Affaires mondiales du Canada (MAC), a organisé le Forum "Connexion de l’investissement à impact : le capital pour la croissance".

>> Les banques proposent diverses solutions pour soutenir les PME

>> Les flux de capitaux étrangers devraient rebondir sur le marché boursier

>> Hô Chi Minh-Ville capte des investissements de nouvelle génération

Le Forum "Connexion de l’investissement à impact : le capital pour la croissance" visait à identifier des solutions de financement hybrides permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises à impact d'accéder aux marchés financiers internationaux.

L'événement a réuni de nombreux investisseurs internationaux, décideurs politiques, organismes de soutien à l'écosystème et entreprises à impact, venus débattre de l'un des défis les plus urgents du Vietnam: attirer des capitaux privés internationaux pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à relever les défis sociaux et environnementaux auxquels le Vietnam est confronté grâce à des mécanismes de financement hybrides.

Cet événement fait partie du projet "Préparation des investissements à impact au Vietnam" (IIRV), financé par le Canada. Le projet IIRV a mobilisé plus de 17,5 millions de dollars canadiens (environ 12,5 millions de dollars américains) de capitaux d'investissement à impact au Vietnam et a soutenu le renforcement des capacités de près de 250 entreprises à impact social depuis 2022.

Priorité à la qualité des flux de capitaux d'investissement

Dans son discours d'ouverture au forum, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Hà, a souligné que, tout au long de son développement, la localité s'est toujours attachée à améliorer la qualité des flux de capitaux d'investissement, à encourager des modèles économiques efficaces et durables, à promouvoir l'innovation et, par conséquent, à renforcer progressivement sa compétitivité et à assurer une croissance à long terme. Outre les sources d'investissement traditionnelles, de nouveaux modèles financiers, dont l'investissement à impact, offrent davantage d'opportunités de connecter les ressources internationales aux entreprises orientées vers le développement durable, la responsabilité sociale et la création de valeur à long terme. Ainsi, l'investissement à impact ne vise pas seulement l'efficacité financière, mais s'attache également à créer une valeur positive et significative pour la société et l'environnement. Cette approche est cohérente avec les tendances actuelles du développement, dans un contexte où de nombreux pays et villes du monde entier promeuvent des modèles de croissance verte, l'économie circulaire et le développement inclusif.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Hà, à Hô Chi Minh-Ville, des domaines tels que l'économie verte, les énergies propres, les hautes technologies, l'innovation et la transformation numérique font l'objet d'une attention et d'une promotion soutenues. Hô Chi Minh-Ville accorde une attention particulière au développement d'un écosystème de startups innovantes, tout en recherchant et en mettant en œuvre des mécanismes et des politiques appropriés afin de créer un environnement favorable à l'émergence de nouveaux modèles économiques. Ces orientations ouvrent de nombreuses perspectives de coopération concrète aux investisseurs et aux institutions financières qui accompagnent les entreprises vietnamiennes dans le développement de solutions innovantes, efficaces et largement applicables.

Les modèles d'investissement axés sur le développement durable suscitent un intérêt croissant auprès des entreprises, des institutions financières et des investisseurs nationaux et internationaux. Cette tendance majeure contribue à promouvoir des initiatives commerciales créatrices de valeur à long terme pour l'économie, la société et l'environnement.

Pour une économie inclusive et durable

Dans un contexte d'économie mondiale s'orientant fortement vers le développement durable, attirer des financements verts et des capitaux d'investissement à impact devient essentiel à la réussite des entreprises vietnamiennes. Lors du forum, des experts ont affirmé que le Vietnam dispose d'une formidable opportunité de devenir une destination attractive pour les capitaux migrants motivés par des objectifs sociaux et environnementaux.

L’ambassadeur du Canada au Vietnam, M. Jim Nickel, a déclaré : "Le Canada est déterminé à collaborer avec le Vietnam pour bâtir une économie inclusive et durable. Grâce au projet IIRV, nous constatons qu’avec un soutien adéquat, les entreprises vietnamiennes à impact social peuvent attirer les capitaux nécessaires pour créer des emplois, améliorer les conditions de vie des agriculteurs et relever les défis environnementaux et climatiques. Ce forum est également l’occasion d’examiner comment les divers mécanismes de soutien du Canada - de l’aide internationale aux institutions de financement du développement - s’harmonisent avec les priorités du Vietnam en matière de mobilisation des capitaux privés et de renforcement des liens au sein des chaînes de valeur. Lorsque l’investissement se conjugue à l’innovation, à la technologie, à des pratiques responsables pour l’environnement et la société, les deux pays peuvent créer de nouvelles opportunités commerciales et une prospérité économique partagée".

"À l’échelle mondiale, environ 4.000 milliards d’USD sont nécessaires pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). La mobilisation de ces capitaux exige une infrastructure financière capable d’orienter les flux de capitaux privés là où ils sont le plus nécessaires", a déclaré Robert Kraybill, directeur des investissements d’IIX.

"Le Vietnam est bien placé pour attirer ces capitaux grâce à son engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050 et à son tissu économique dynamique, générateur d’impact, ce qui en fait une destination attractive pour les investissements à impact. Grâce à des financements hybrides et à de nouveaux instruments financiers tels que les Obligations orange (obligations pour l'égalité des sexes et l'adaptation au changement climatique) et la série d'obligations pour les moyens de subsistance des femmes, nous pouvons atténuer le risque pour les investisseurs tout en ayant un impact positif sur la vie de millions de personnes", a souligné Robert Kraybill.

Deux sessions de discussion principales

Le forum s’est articulé autour de deux sessions de discussion principales. Lors de la table ronde intitulée "Investir dans le financement à impact social et climatique pour un développement inclusif et durable", des experts d'IIX, de la Société de financement général de la Société d'électricité (EVF) et d'Emmay Foods ont examiné comment les entreprises vietnamiennes peuvent agir en faveur de l'égalité des sexes et de la lutte contre le changement climatique, en se conformant aux normes internationales des investisseurs à impact.

Lors de la session "Mobiliser les capitaux d'investissement à impact pour les PME vietnamiennes", des investisseurs de FinDev Canada, de Beacon Fund, de Clime Capital et de Sweef Capital ont partagé leurs analyses sur l'évaluation des opportunités de marché, les obstacles à la circulation des capitaux et les solutions que les PME vietnamiennes doivent mettre en œuvre pour attirer de nouveaux investissements.

Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a présenté le rôle de l’ITPC dans le soutien aux investissements: "L’ITPC s’engage à promouvoir un environnement favorable aux entreprises et à contribuer au développement socio-économique durable de Hô Chi Minh-Ville. En coopération avec des organisations internationales telles que l’IIX et la MAC, nous nous efforçons de positionner Hô Chi Minh-Ville comme un pôle d’attraction pour les investissements à impact, en connectant directement les acteurs locaux de l’innovation aux ressources financières mondiales afin de favoriser la croissance et l’intégration aux marchés internationaux."

Le forum s’est conclu par un appel à l’action pour renforcer la coopération entre le gouvernement, les investisseurs privés et les partenaires au développement, afin de garantir une croissance économique inclusive et durable pour le Vietnam.

Texte et photos : Tân Dat/CVN