Les PME vietnamiennes face à un déficit de crédit de 24 milliards de dollars

Les petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes sont confrontées à un déficit de crédit annuel estimé à 24 milliards de dollars, car elles recherchent des financements croissants pour répondre aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et accélérer leur transition écologique, ont déclaré des experts lors du Forum "Impact Investment Connect : Capital for Growth", qui s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville le 10 mars.

>> La transition verte est en marche mais se fait encore timide pour les PME

>> Accès accru au financement vert pour les PME vietnamiennes

>> Les banques proposent diverses solutions pour soutenir les PME

Ce forum, organisé conjointement par le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô-Chi-Minh-Ville (ITPC) et la Bourse de l’investissement à impact (IIX), avec le soutien d’Affaires mondiales Canada (AMC), a réuni près de 200 investisseurs, institutions financières et entreprises vietnamiennes et étrangères afin d’explorer les moyens de connecter les entreprises vietnamiennes aux flux mondiaux d’investissement à impact.

Photos : VNA/CVN

Cet événement s’inscrivait dans le cadre du projet "Préparation à l’investissement à impact au Vietnam" (IIRV), financé par le Canada. Depuis 2022, l'initiative a mobilisé plus de 17,5 millions de dollars canadiens (environ 12,5 millions de dollars américains) d'investissements à impact au Vietnam, tout en contribuant au renforcement des capacités de près de 250 entreprises à impact social.

Robert Kraybill, directeur des investissements chez IIX, a déclaré que l'écosystème des entreprises à impact social au Vietnam joue un rôle important dans le soutien aux communautés vulnérables telles que les minorités ethniques, les personnes handicapées et les ménages à faibles revenus, en particulier dans les zones montagneuses du Nord et du Centre du pays.

Cependant, l'accès au financement demeure un défi majeur. Environ 92,8% des entreprises à impact social sont des micro et petites entreprises, dont beaucoup ne disposent pas de garanties et ont un historique de crédit limité.

Malgré leur contribution significative à la valeur sociale, les entreprises à impact social et les PME vietnamiennes sont confrontées à l'un des plus importants déficits de crédit de l'ASEAN, avec un manque annuel estimé à environ 24 milliards de dollars américains, dont près de 62% de la demande reste insatisfaite, a précisé Robert Kraybill.

La pression sur les entreprises s'accentue alors que le Vietnam poursuit son objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et promeut des politiques en matière d'énergies renouvelables, d'économie circulaire et de chaînes d'approvisionnement durables. Ces engagements exigent des entreprises qu'elles investissent dans des technologies écoénergétiques, des chaînes d'approvisionnement numérisées et des systèmes de traçabilité des produits.

Lors du forum, les intervenants ont souligné l'investissement à impact comme une voie prometteuse pour contribuer à réduire le déficit de financement.

Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville privilégiait les flux d'investissement de haute qualité et encourageait les modèles économiques durables.

L'investissement à impact, a-t-il noté, ne vise pas seulement les rendements financiers, mais génère également des retombées sociales et environnementales positives, s'inscrivant ainsi dans les tendances mondiales en faveur de la croissance verte, de l'économie circulaire et du développement inclusif.

Pour attirer davantage de capitaux, les experts ont suggéré de développer des structures financières innovantes telles que le financement mixte, dans lequel les institutions financières publiques ou de développement partagent les risques initiaux afin d'attirer les investisseurs privés. Des instruments flexibles, notamment le financement basé sur les recettes, le financement basé sur les résultats et les prêts liés à l'impact, ont également été recommandés pour mieux s'adapter aux flux de trésorerie des PME.

Jim Nickel, ambassadeur du Canada au Vietnam, a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le Vietnam dans la construction d’une économie inclusive et durable.

Grâce au projet IIRV et avec un soutien approprié, a-t-il déclaré, les entreprises à impact social vietnamiennes pourraient attirer les capitaux nécessaires à la création d’emplois, à l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs et à la résolution des problèmes environnementaux et climatiques.

Des experts ont souligné que la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations unies requiert un investissement mondial estimé à 4.000 milliards de dollars américains par an. Le développement d’infrastructures financières et d’instruments de financement adaptés sera donc essentiel pour mobiliser les investissements privés en faveur des PME vietnamiennes.

VNA/CVN