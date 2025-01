Le Vietnam se mobilise en vue des SEA Games et ASIAD

Les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) se dérouleront dans les villes thaïlandaises de Bangkok, Chonburi et Songkhla, du 9 au 20 décembre 2025. Ce choix marque un changement par rapport aux éditions précédentes, apportant une dynamique nouvelle à l’événement.

Les athlètes concourront dans 567 épreuves réparties en 44 disciplines, avec un accent particulier sur les sports des Jeux asiatiques (ASIAD) et des Jeux olympiques. Cette orientation reflète l’engagement de la Thaïlande à moderniser le programme et à aligner le sport en Asie du Sud-Est sur les évolutions internationales.

Disciplines prioritaires

Depuis longtemps, chaque pays hôte profite des SEA Games pour promouvoir sa culture et son image. Cependant, il est crucial de privilégier les disciplines olympiques, ce qui correspond aux tendances actuelles du développement sportif. Chaque édition doit servir de tremplin pour former des athlètes de haut niveau dans la région.

Aux SEA Games 32 au Cambodge, le Vietnam s’est classé premier au tableau des médailles, une première pour le pays, pour une édition de ce tournoi organisée hors de ses frontières, avec notamment 69 médailles d’or dans les disciplines olympiques. “Les performances de la délégation vietnamienne sont encourageantes, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers”, a souligné le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng.

Il est à noter que le Vietnam n’a pas atteint ses objectifs en natation et en athlétisme, avec seulement 12 médailles d’or lors des SEA Games 32, contre 22 à l’édition précédente. En natation, les performances n’ont pas atteint les attentes, malgré des athlètes de haut niveau comme Huy Hoàng, Hung Nguyên ou Thanh Bao. Dès la fin des SEA Games 32 au Cambodge, l’équipe nationale a cherché de nouveaux talents.

Nguyên Van Hùng a déclaré que son ministère applique la directive N°70 du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam concernant le développement des sports dans la nouvelle ère, ainsi que la stratégie de développement de l’éducation physique et des sports récemment approuvée par le gouvernement. Il a estimé que pour améliorer les performances sportives, il faut du temps et un investissement méthodique, scientifique et durable, comme dans les grandes économies qui réussissent aux JO et ASIAD.

Pour surmonter les “points de blocage” dans la gestion des sports, ledit ministère collabore avec d’autres ministères pour réviser les règlements concernant les régimes, les politiques et les rémunérations des athlètes.

Les fédérations sportives s’efforcent également de découvrir et former de jeunes athlètes dans des disciplines clés, un processus qui nécessite du temps et des investissements adaptés. Les prochains SEA Games seront une occasion idéale d’évaluer ces efforts.

L’expert Nguyên Hông Minh a remarqué que les SEA Games devaient servir de plateforme pour évaluer les compétences des athlètes en vue des compétitions internationales comme les ASIAD et les Jeux olympiques. Les instances sportives doivent élaborer des plans clairs en collaboration avec chaque discipline, en se concentrant sur l’expérience des jeunes athlètes plutôt que sur le nombre de médailles.

Nouvelles perspectives

Fin octobre dernier, l’Autorité du sport du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a tenu des discussions avec des membres du Comité olympique hongrois à Hanoï, ouvrant de nouvelles perspectives pour établir une base sportive professionnelle au Vietnam. La Hongrie s’est engagée à soutenir le Vietnam dans la formation d’athlètes dans des disciplines prometteuses et à envoyer des experts pour accompagner leur entraînement. Ce programme de coopération vise à préparer les générations futures d’athlètes.

Récemment, la tireuse Trinh Thu Vinh, l’une des athlètes vietnamiennes les plus prometteuses, a progressé dans sa préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024, après un stage de deux semaines en Hongrie. D’autres disciplines, comme le football, la natation, le tennis de table et l’haltérophilie, envoient également leurs athlètes en formation en Hongrie.

“La coopération internationale est essentielle pour améliorer les performances et développer le sport national. Le Vietnam et la Hongrie doivent rapidement établir un plan de coopération détaillé pour se préparer activement aux grands événements sportifs comme les SEA Games 33, les ASIAD de 2026, et les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles”, a conclu le directeur de l’Autorité du sport du Vietnam, Dang Hà Viêt.

Phuong Nga/CVN