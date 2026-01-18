Le Mercosur et l'UE signent un accord de libre-échange à Asunción

Le Marché commun du Sud (Mercosur) et l'Union européenne (UE) ont signé samedi 17 janvier un accord de libre-échange dans la capitale paraguayenne, Asunción, marquant ainsi la conclusion de 25 années de négociations en vue de l'un des plus importants accords commerciaux au monde.

Cet accord vise à réduire les droits de douane et à développer les échanges commerciaux entre les deux blocs. Il doit désormais être approuvé par le Parlement européen, puis ratifié par les législatures des États membres du Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

La cérémonie de signature a réuni des hauts responsables de l'UE et du Mercosur, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay.

Le président paraguayen Santiago Pena, dont le pays assure la présidence du Mercosur, a remercié les dirigeants des deux blocs pour leurs efforts, qualifiant le 17 janvier de "journée véritablement historique".

Mme Von der Leyen a déclaré que cet accord envoie "un message très fort" en faveur du commerce équitable et de la coopération économique à long terme. "Cet accord est un engagement ferme en faveur de l'ouverture, des échanges et de la coopération, par opposition à l'isolationnisme, à l'unilatéralisme et à l'utilisation du commerce comme arme géopolitique", a dit M. Costa.

L'accord couvre une population totale de plus de 700 millions de personnes. Selon la Commission européenne, le plus grand accord commercial jamais conclu par l'UE permettrait d'éliminer plus de 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars américains) de droits de douane sur les exportations de l'UE chaque année. Les exportations de l'UE vers le Mercosur comprennent principalement des machines, des produits chimiques et des équipements de transport, tandis que les exportations du Mercosur sont principalement des produits agricoles, minéraux et forestiers.

Les négociations sur le pacte ont duré environ 25 ans, marquées par des blocages et des reprises successifs en raison des changements de coalitions politiques, des différends sur les mesures de protection de l'environnement en Amérique du Sud et de l'opposition d'une partie du secteur agricole européen.

