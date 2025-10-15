Le FMI relève ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 à 3,2%

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié mardi 14 octobre son dernier rapport sur les Perspectives de l'économie mondiale, relevant ses prévisions de croissance mondiale en 2025 à 3,2%, soit 0,2 % de plus que sa projection de juillet.

>> Pour le FMI, les droits de douane vont lester l'économie mondiale

>> Les écarts de flux financiers se creusent entre les pays, selon le FMI

>> La directrice générale du FMI met en garde contre l'incertitude économique mondiale

D'après le rapport, les économies avancées devraient connaître une progression de 1,6% en 2025, tandis que les marchés émergents et les économies en développement devraient croître de 4,2%, pour des augmentations toutes les deux supérieures de 0,1% aux projections précédentes.

L'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a expliqué, dans une publication sur le blog de l'organisation, que la hausse des droits de douane américains et son impact avaient été "plus faibles que prévu jusqu'à présent".

Néanmoins, puisque le taux effectif des droits de douane demeure élevé et que les tensions commerciales continuent, avec d'autres facteurs simultanément en jeu, il serait prématuré et incorrect d'affirmer que la hausse des tarifs douaniers n'a pas eu d'impact sur la croissance mondiale, a-t-il écrit.

Le rapport prévoit pour 2026 une croissance de l'économie mondiale de 3,1%, un chiffre qui reste inchangé par rapport aux prévisions de juillet. Il note toutefois que le choc des droits de douane assombrit les perspectives de croissance et que les risques sont toujours baissiers.

"Nous attendons un ralentissement dans la seconde moitié de l'année, avec une reprise partielle en 2026", selon M. Gourinchas.

Le FMI suggère que la résolution des incertitudes politiques, l'augmentation de la productivité totale des facteurs par le biais de l'intelligence artificielle (IA) et la création d'un système multilatéral pragmatique et adaptable qui encourage la coopération pourraient aider à relever les défis économiques.

Xinhua/VNA/CVN