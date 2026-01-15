Le port de Singapour enregistre de nouvelles performances record en 2025

Les données publiées par l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) montrent que le tonnage des navires arrivés et le trafic de conteneurs ont atteint des niveaux records en 2025, soutenus par des conditions commerciales mondiales stables et une forte demande de carburant.

>> Le PIB de Singapour en forte hausse au quatrième trimestre

>> L’aéroport Changi de Singapour enregistre un nombre record de passagers en 2025

Photo : AFP/VNA/CVN

Un communiqué de presse de la MPA, publié le 13 janvier, indique que le tonnage total des navires arrivés au port de Singapour l'an dernier a atteint un niveau record de 3,22 milliards de tonnes, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2024. Parallèlement, le trafic de conteneurs a fortement progressé de 8,6% sur un an pour atteindre 44,66 millions d'EVP (équivalents vingt pieds). L’autorité a également annoncé que les ventes de carburants marins ont atteint un nouveau record de 56,77 millions de tonnes, soit une hausse de 3,4% par rapport à 2024. Il convient de noter que l’utilisation de carburants marins alternatifs a continué de progresser, atteignant 1,95 million de tonnes en 2025, contre 1,35 million de tonnes un an plus tôt.

Au cours de l’année écoulée, Singapour a également reçu de nombreuses distinctions internationales prestigieuses, notamment celle de premier port à conteneurs mondial dans le premier rapport "Top Container Ports of the World" de DNV-Menon, ainsi que le titre de meilleur port maritime mondial pour la quatrième fois et de meilleur port maritime d’Asie pour la 37e fois lors des Supply Chain Asia Awards 2025. Singapour a également conservé sa première place dans l’indice de développement des centres maritimes internationaux Xinhua-Baltic.

Lors d’un événement organisé par la Fondation maritime de Singapour le 13 janvier, le ministre d’État principal chargé de la Justice et des Transports, Murali Pillai, a souligné l’importance de ces chiffres records. Il a déclaré que le tonnage des navires arrivés confirmait le rôle prépondérant de Singapour comme port de choix et sa position de plaque tournante maritime mondiale, tandis que le trafic de conteneurs et la reconnaissance DNV-Menon soulignaient le rôle clé de Singapour dans le commerce mondial.

Par ailleurs, les données sur les ventes de carburants marins ont montré que Singapour demeure une plateforme de soutage importante et fiable, et que le recours croissant aux carburants alternatifs témoigne des progrès accomplis par Singapour et le secteur maritime en matière de décarbonation.

Murali a noté que le contexte international reste difficile, marqué par des incertitudes persistantes liées aux tensions géopolitiques, aux modifications tarifaires et aux risques de perturbations des chaînes d'approvisionnement. Il a toutefois indiqué que le secteur maritime devrait rester résilient, le commerce maritime mondial étant appelé à poursuivre son expansion, notamment dans le commerce des matières premières, où la diversification et la réorganisation des itinéraires stimulent la demande de transport maritime.

VNA/CVN