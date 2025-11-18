Le film d'animation japonais Demon Slayer bat un record au box-office mondial

Le nouvel opus du blockbuster d'animation japonais Demon Slayer , baptisé La Forteresse infinie , est devenu le premier film japonais a dépasser les 100 milliards de yens (556 millions d'euros) au box-office mondial, ont annoncé ses distributeurs.

Sorti dans l'archipel nippon en juillet, en Amérique du Nord en septembre et vendredi dernier en Chine, le film a attiré 89,17 millions de spectateurs hors Japon, ont indiqué lundi 17 novembre Aniplex et Toho.

Adapté d'un manga de Koyoharu Gotouge, publié entre 2016 et 2020 dans le magazine Weekly Shonen Jump, le film suit l'adolescent "pourfendeur de démons" Tanjiro Kamado et ses compagnons dans leur quête de sauver le monde de ces créatures.

Au Japon, il reste en deuxième position en termes de recettes en salle derrière le précédent film Demon Slayer, immense succès pendant la pandémie de Covid-19, qui avait détrôné Le Voyage de Chihiro (2001), du Studio Ghibli, de la plus haute marche du podium.

La franchise Demon Slayer, déclinée à la fois en série et longs-métrages, est souvent saluée pour avoir redéfini les codes artistiques du genre, avec des effets spéciaux époustouflants, sans pour autant s'éloigner des thèmes qui marchent, aux premiers rangs desquels l'amitié et l'empathie.

Le premier du nom, Le train de l'infini, a rapporté 275 millions de dollars. Un troisième long-métrage doit clore l'histoire.

L'animation fait la loi au Japon, où seuls deux des dix films les plus rentables au box-office domestique n'en sont pas: Titanic, et le premier volet de Harry Potter.

