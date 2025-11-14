Mary Anning, la chasseuse de fossiles, réhabilitée dans un film d'animation

Qui se souvient encore des découvertes majeures de Mary Anning, pionnière de la paléontologie née au début du XIXᵉ siècle ? Un film d’animation, Mary Anning, réalisé par Marcel Barelli et sorti cet automne, ravive aujourd’hui sa mémoire et remet en lumière un travail longtemps oublié, comme celui de tant de femmes scientifiques.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le film choisit de raconter la jeunesse de cette figure essentielle de la paléontologie britannique. Avec ses mèches rebelles, son regard déterminé, sa répartie vive et son chien Tray toujours à ses côtés, Mary Anning est représentée comme une jeune femme passionnée, déjà promise à un destin scientifique hors du commun. Initiée aux fossiles par son père collectionneur, elle découvre à seulement 12 ans le premier squelette d’ichtyosaure sur les falaises de Lyme Regis, avant de mettre au jour des plésiosaures, ptérosaures et même un ptérodactyle. Ces découvertes spectaculaires bouleversent les connaissances scientifiques de l’époque et remettent en question certains dogmes religieux.

L’animation, aux couleurs vives et aux traits dynamiques, n’élude pas les obstacles auxquels Anning se heurte : l’intolérance religieuse, mais surtout le sexisme profondément ancré dans la société victorienne, qui voit d’un mauvais œil une femme s’intéresser à la science. Le film laisse toutefois place à la solidarité féminine, notamment à travers la figure d’Elizabeth Philpot, véritable amie et soutien de Mary Anning.

Mary Anning meurt à 47 ans d’un cancer du sein, dans une relative pauvreté. Ses importantes découvertes sont alors souvent attribuées aux collectionneurs qui avaient acheté ses fossiles. Mary Anning rend hommage à cette pionnière injustement oubliée, dans un "femmage" poétique qui cherche à inscrire son nom dans la mémoire collective. Une démarche importante à l’heure où les femmes restent encore minoritaires dans les filières scientifiques et où l’on connaît le rôle crucial des modèles féminins.

En 2019, grâce à l’initiative d’Evie, une enfant de 11 ans passionnée de fossiles et originaire de Lyme Regis comme Mary Anning, une statue à son effigie a été érigée dans la ville. La paléontologue y apparaît fièrement avec son marteau, son chien et un fossile d’ammonite - preuve qu’avec le temps, certaines histoires méritent d’être déterrées.

AFP/VNA/CVN