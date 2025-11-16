France

Décès de Jean-Max Rivière, parolier de Brigitte Bardot, Juliette Gréco ou France Gall

Jean-Max Rivière, parolier de nombreuses chansons pour Brigitte Bardot, Dalida, Juliette Gréco, Françoise Hardy, France Gall, Sylvie Vartan ou Serge Reggiani, est décédé samedi 15 novembre à 88 ans à Royan (Charente-Maritime), a-t-on appris de sa famille.

Aux côtés du compositeur Gérard Bourgeois, avec qui il a formé un prolifique duo dans les années 60 et 70, Jean-Max Rivière a signé pour Brigitte Bardot La Madrague en 1962, mais aussi C'est rigolo, À la fin de l'été, Moi je joue ...

Leurs centaines de productions communes ont également été interprétées par Juliette Gréco (notamment Un petit poisson, un petit oiseau en 1966), Les Compagnons de la chanson, Michel Delpech ou encore Dalida.

Longtemps membre du conseil d'administration de la Sacem, Jean-Max Rivière a adapté en 1964 pour Richard Anthony le tube américain I Only want to be with you, devenu À présent tu peux t'en aller.

Pour France Gall, Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois, décédé en 2016, ont signé en 1966 Il neige et Tu n'as pas le droit. Deux ans plus tard, Serge Reggiani a rencontré le succès avec une autre de leurs créations, Il suffisait de presque rien.

Jean-Max Rivière a également participé à l'opéra-rock La Révolution française de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil.

Également chanteur, il a enregistré plusieurs disques dans les années 1960.

"L'homme à qui je dois toute ma carrière vient de passer de l'autre côté de la vie... Son nom : Jean-Max Rivière, grand auteur", a écrit sur Facebook le chanteur Alain Turban, qui lui doit plusieurs titres dont Marionnette et Quatrième dimension.

