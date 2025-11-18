César Troisgros élu cuisinier de l'année par le Gault et Millau

Le chef français César Troisgros, héritier de la célèbre lignée familiale et aux fourneaux du restaurant Bois sans feuilles à Ouches (Centre), a été sacré lundi 17 novembre cuisinier de l'année 2026 par le guide Gault et Millau.

Photo : AFP/VNA/CVN

Représentant de la quatrième génération d'une famille de cuisiniers couronnée par trois étoiles Michelin depuis plus d'un demi-siècle, le cuisinier de 39 ans dirige le vaisseau amiral de l'entreprise familiale depuis 2023.

César Troisgros a succédé à son père Michel, lui-même sacré cuisinier de l'année par le Gault et Millau en 2003, tandis que son grand-père Pierre avait reçu le même titre en 1987.

Une situation "assez unique", souligne à l'AFP Marc Esquerré, directeur des guides et des enquêtes du guide jaune. "Jamais un grand-père, un père et un fils n'ont été couronnés avec le même titre."

Pour lui, cette distinction consacre "une dynastie qui a donné des cuisiniers de grands talents", mais aussi "la transmission".

Formé à l'Institut Bocuse près de Lyon (quart Sud-Est) puis passé par de grandes tables françaises et américaines, César Troisgros a rejoint la Maison familiale au début des années 2010.

"Il fait une cuisine qui est en harmonie avec ce que faisaient son père et son grand-père, mais il a vraiment sa propre patte", souligne Marc Esquerré.

Le Bois sans feuilles, installé depuis 2017 à Ouches, prolonge une histoire née en 1930 à Roanne, lorsque ses arrière-grands-parents, Jean-Baptiste et Marie Troisgros, ouvrent leur première maison face à la gare.

Leur fils Pierre y fait ses armes avec son frère Jean et reprend avec lui le restaurant familial en 1953.

Rebaptisé "Les Frères Troisgros", l'établissement décroche trois étoiles, le maximum au guide Michelin, entre 1956 et 1968, porté par une cuisine inventive devenue emblématique de la Nouvelle Cuisine.

César Troisgros succède à Frédéric Anton, le chef parisien triplement étoilé du Pré Catelan et du doublement étoilé restaurant Jules Verne à la Tour Eiffel.

AFP/VNA/CVN