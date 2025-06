Le film d'animation français "Arco" récompensé au festival d'Annecy

Le long-métrage d'animation français "Arco", qui conte un voyage futuriste aux couleurs de l'arc-en-ciel, a remporté samedi 14 juin le Cristal du festival international du film d'animation d'Annecy, la plus haute récompense.

Photo : CTV/CVN

Réalisé par le français Ugo Bienvenu, Arco dépeint les aventures de son héros éponyme, 10 ans, un garçon à la cape arc-en-ciel venu du futur lointain, et d'Iris, une petite fille du même âge.

Quand Arco perd le contrôle de son tout premier vol avec sa cape arc-en-ciel et tombe dans notre futur proche, Iris va tout faire pour qu'il puisse rentrer chez lui, offrant au spectateur une science-fiction utopiste de 82 minutes.

Également primé d'un Cristal et du prix du public, le court-métrage français Les Bottes de la nuit, réalisé par Pierre-Luc Granjon , retrace les aventures d'un enfant à la rencontre des créatures nocturnes dans les sous-bois.

Le jury du festival savoyard, l'un des rendez-vous les plus importants du secteur de l'animation, a aussi récompensé le long-métrage romantique japonais Chao et Les Bêtes, court-métrage américain.

Autres primées, la série télévisée "Christo le Barbare Civilisé, Partie de chasse", réalisée par l'américain Shaddy Safadi, et deux réalisatrices françaises, Lola Lefèvre pour son mini-film Naive New Beaters, Star Feminine Band, Ye Kou Si Kuo, et Léna Martinez pour son film de fin d'études Zootrope.

La 49e édition du festival d'Annecy, organisée du dimanche 8 au samedi 14 juin, a réuni cette année 18.200 accrédités en provenance de 118 pays, selon l'organisateur, et a notamment accueilli les créateurs des Simpson et des grands réalisateurs de Disney.

AFP/VNA/CVN