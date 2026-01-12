Accord UE - Mercosur : les agriculteurs maintiennent la pression

Barrages filtrants au port du Havre et sur l’autoroute A1, contrôles de camions et menaces d’intervention des autorités : les agriculteurs restent fortement mobilisés en France contre l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, contesté également ailleurs en Europe.

>> Les dirigeants brésilien et espagnol discutent de l'accord Mercosur - UE et du Venezuela

>> Irlande : des milliers d'agriculteurs manifestent contre l'accord UE-Mercosur

Photo : AFP/VNA/CVN

Après la démonstration de force organisée jeudi 8 janvier à Paris par la Coordination rurale, des actions similaires ont eu lieu en Italie, en Pologne ou en Irlande contre ce traité conclu entre l’UE, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. L’accord vise à créer l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde, regroupant plus de 700 millions de consommateurs.

En France, les agriculteurs ciblent désormais des points névralgiques du transport de marchandises. Au Havre, premier port à conteneurs du pays, environ 150 agriculteurs, appuyés par des tracteurs, entendent contrôler les camions entrant et sortant du port afin d’identifier des produits alimentaires jugés non conformes aux normes françaises et européennes, sans bloquer totalement l’accès. Selon les Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime, jusqu’à 5.000 poids lourds pourraient être concernés chaque jour.

Sur l’autoroute A1, axe routier majeur entre Paris et les ports d’Anvers et de Rotterdam, des dizaines d’agriculteurs ont bloqué dimanche soir le péage de Fresnes-lès-Montauban, près de Lille, pour inspecter les cargaisons de camions. Des banderoles dénonçaient une "escroquerie à l’agriculture" et une accumulation de contraintes jugées excessives.

Photo : AFP/VNA/CVN

La mobilisation s’étend à d’autres régions. La Coordination rurale prévoit le blocage d’un dépôt pétrolier à La Rochelle, tandis que des sites similaires ont été libérés ces derniers jours dans le Nord et en Gironde. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet a menacé de recourir à la force pour lever les blocages sur l’A63, axe stratégique entre la France et l’Espagne, occupé depuis vendredi. Au sud de Toulouse, l’autoroute A64 reste bloquée depuis près d’un mois.

Ce mouvement, initialement déclenché contre la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a été ravivé par l’approbation donnée vendredi 9 janvier par une majorité d’États membres de l’UE à l’accord avec le Mercosur, dont la signature est prévue samedi prochain 17 janvier au Paraguay.

Ses opposants estiment que le traité exposerait l’agriculture européenne à une concurrence déloyale de produits sud-américains moins chers et soumis à des normes sanitaires et environnementales moins strictes. Sa ratification dépend encore d’un vote du Parlement européen, attendu dans les prochains mois, tandis qu’un rassemblement d’agriculteurs est prévu le 20 janvier à Strasbourg.

AFP/VNA/CVN