Aux États-Unis, la Fed menacée de poursuites par le gouvernement

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a annoncé dimanche 11 janvier que l’institution était menacée de poursuites judiciaires par le ministère de la Justice, une pression supplémentaire dans un contexte de tensions croissantes avec Donald Trump autour de la politique monétaire.

Selon Jerome Powell, la Fed a reçu une convocation du ministère de la Justice susceptible de déboucher sur une procédure pénale. Celle-ci porterait sur une audition tenue en juin concernant un projet de rénovation du siège de la banque centrale à Washington. Le président de la Fed voit dans cette démarche une tentative de pression politique visant à contraindre l’institution à abaisser davantage ses taux d’intérêt, alors que l’inflation reste supérieure à l’objectif de 2%.

"Cette menace n’a rien à voir avec mon témoignage. Elle sert de prétexte", a dénoncé M. Powell dans une vidéo publiée sur le site de la Fed. "Il s’agit d’une conséquence directe de la volonté de la Fed de fixer ses taux dans l’intérêt général, et non pour satisfaire les préférences du président", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la chaîne NBC, Donald Trump a nié toute implication, affirmant qu’il n’était "pas au courant" de cette affaire. Il a toutefois réitéré ses critiques contre la politique monétaire de la Fed, estimant que les taux d’intérêt étaient "beaucoup trop élevés". Le président américain accuse par ailleurs la banque centrale d’avoir dépassé le budget initial de rénovation de son siège, évoquant un coût total de 3,1 milliards de dollars contre 2,7 milliards prévus, un chiffre contesté par Jerome Powell.

Pour le patron de la Fed, l’enjeu dépasse le simple projet immobilier : "La vraie question est de savoir si la politique monétaire doit être guidée par l’analyse économique ou par des pressions politiques et des intimidations".

Depuis plusieurs années, Donald Trump critique ouvertement Jerome Powell, qu’il surnomme "Too Late", l’accusant d’agir pour des raisons politiques. Depuis son retour à la Maison Blanche, le président républicain a même évoqué son éviction, multipliant les attaques personnelles.

De son côté, Jerome Powell a rappelé avoir servi sous quatre administrations, démocrates et républicaines, et affirmé vouloir poursuivre son mandat "sans peur ni faveur politique". Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé une atteinte grave à l’indépendance de la Fed.

Le mandat de Jerome Powell arrivant à son terme en mai prochain, Donald Trump pourra proposer un successeur, mais certains sénateurs estiment que le poste pourrait rester vacant tant que l’enquête n’est pas close, un scénario qui accentuerait encore l’incertitude autour de l’avenir de la banque centrale américaine.

