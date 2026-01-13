Partenariat entre Apple et Google, qui va fournir son IA Gemini pour actualiser l'assistant Siri

Apple a conclu un partenariat pluri-annuel avec Google, qui va fournir au fabricant de l'iPhone ses modèles d'intelligence artificielle (IA) générative Gemini pour améliorer ses fonctionnalités d'IA, notamment une version renouvelée de l'assistant vocal Siri, selon une déclaration conjointe le 12 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cet accord doit permettre à la marque à la pomme de se relancer dans la course à l'IA, dont elle apparaît actuellement comme l'un des grands retardataires, notamment face à son concurrent Samsung.

L'annonce a permis à Google de franchir brièvement le seuil symbolique des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street, avant de se replier. Vers 18h10 GMT, le titre Google prenait 0,51% tandis qu'Apple s'octroyait 0,67%.

"Après un examen minutieux, Apple a conclu que la technologie IA de Google offrait la meilleure base aux modèles d'Apple", ont indiqué les deux entreprises.

Depuis la présentation de son nouveau logiciel d'IA générative Apple Intelligence, en juin 2024, Apple intègre progressivement des fonctionnalités d'intelligence artificielle à son produit vedette, l'iPhone, mais à un rythme jugé insuffisant par les marchés.

Le groupe de Cupertino (Californie) a notamment repoussé à 2026 l'activation du nouveau Siri, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, qui avait fait état du partenariat avec Google dès novembre, évoquant même 2027.

Lancé en 2011, Siri a été l'un des premiers assistants vocaux IA, mais ses capacités actuelles sont aujourd'hui jugées très insuffisantes par rapport à des produits équivalents.

Début décembre, Apple a annoncé le départ de son responsable IA depuis 2018, John Giannandrea, remplacé par Amar Subramanya, ancien de Microsoft et Google, un signal fort de la refonte des activités d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise.

Jusqu'ici, le retard pris par Apple dans le déploiment de l'IA dans ses produits n'a pas pénalisé le chiffre d'affaires du groupe.

Au dernier trimestre, le quatrième de son exercice comptable décalé (clôturé en septembre), les ventes d'iPhone ont déçu, mais le mauvais chiffre a été attribué à des capacités de production insuffisantes et non à un désamour de certains consommateurs.

Les premières données ont montré que l'iPhone 17, mis sur le marché en septembre, était un succès pour la plupart des déclinaisons, à l'exception du Air, téléphone ultra-mince.

Également perçu, aux débuts de ChatGPT, comme un mauvais élève de l'IA, Google a lui totalement redressé sa trajectoire au point d'apparaître désormais comme un des géants les mieux positionnés dans cette nouvelle ère.

Il a révélé, mi-novembre, que son assistant d'IA Gemini comptait désormais plus de 650 millions d'utilisateurs mensuels.

AFP/VNA/CVN