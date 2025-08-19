Métaux précieux : l'or progresse, soutenu par la faiblesse du dollar

Les cours de l'or ont légèrement augmenté mardi 19 août, portés par un dollar affaibli dans un contexte de perspectives de baisse des taux d'intérêt américains, tandis que les investisseurs attendent avec attention le discours du président de la Réserve fédérale cette semaine.

L'or au comptant gagnait 0,2% à 3.336,88 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre prenaient 0,1% à 3.381,20 dollars.

L'indice du dollar reculait de 0,1% face à un panier de devises majeures, rendant le métal jaune plus attractif pour les acheteurs hors zone dollar.

Selon des analystes du marché aurifère, le métal jaune évolue dans une fourchette étroite ces dernières semaines, pris entre les tensions géopolitiques et la faiblesse persistante des données sur l'emploi aux États-Unis.

Sur les autres métaux précieux, l'argent au comptant cédait 0,1% à 37,97 dollars l'once.

Le platine avançait de 0,6% à 1.330,80 dollars, tandis que le palladium reculait de 0,6% à 1 115,37 dollars.

