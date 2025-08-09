Le dollar se stabilise, attend des nouvelles de l'économie américaine et de la Fed

Le dollar fait du sur place vendredi 8 août, les cambistes cherchant à estimer les conséquences économiques des nouveaux droits de douane américains, en pleine bataille d'influence pour un poste stratégique à la Réserve fédérale (Fed).

>> Le prix de l'or a battu un nouveau record historique

>> Obligations et actions, dollar, les valeurs américaines chutent à l'unisson, une rareté

>> Le dollar hésite, les données économiques américaines ne convainquent pas

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Vers 18h25 GMT, le billet vert grappillait 0,04% par rapport à l'euro, à 1,1660 dollar et lâchait 0,07% par rapport à la livre, à 1,3453 dollar.

Les données officielles publiées ces derniers temps ont révélé que la santé de l'économie américaine a décliné plus qu'attendu. Les cambistes scruteront la semaine prochaine la publication de l'inflation côté consommateurs (CPI) et producteurs (PPI).

L'annonce d'un marché de l'emploi atone au printemps a chamboulé les investisseurs et nettement augmenté les perspectives d'une baisse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre.

Alors qu'un abaissement des taux est un facteur d'affaiblissement pour une devise, le billet vert pourrait continuer à souffrir dans les prochaines semaines. Le cours de l'or a lui atteint un nouveau record à 3.534,10 dollars l'once (31,1 g) à New York, après que les autorités américaines eurent semblé indiquer que les nouvelles taxes douanières imposées par le président Donald Trump s'appliquaient aussi à certains lingots. Vers 14h25 GMT, l'once s'affichait à 3.461,50 dollars.

APS/VNA/CVN